Zawsze gotowy do pomocy

Młodszy chorąży Rafał Steinborn z działu ochrony Aresztu Śledczego w Elblągu otrzymał odznakę „ Semper Paratus” z rąk płk Andrzeja Tesarewicza, dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku. Do wyróżnienie za szczególną odwagę.

Wyróżnienie „Semper Paratus” (łac. zawsze gotowy) nadawane jest przez dyrektora generalnego Służby Więziennej za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze i bohaterstwie. Mł. chor. Rafał Steinborn 19 marca po godzinie 19, będąc już po służbie, zatrzymał pijanego i agresywnego sprawcę wypadku drogowego, który usiłował uciec po spowodowaniu kolizji na drodze. Udzielił również pomocy poszkodowanej w tym zdarzeniu kobiecie. - Nie czuję się bohaterem, zrobiłem to co do mnie należało, nie mogłem postąpić inaczej – przyznaje skromnie pan Rafał.

Mł. chor. Rafał Steinborn wstąpił do Służby Więziennej w 2003 roku. Od początku służbę pełni w dziale ochrony, obecnie zajmuje stanowisko starszego oddziałowego. Ze swoich obowiązków wywiązuje się rzetelnie, a postawa jaką się wykazał podczas zdarzenia, zasługuje na szczególne wyróżnienie i jest godna do naśladowania – informuje mjr Marek Stuba ze Służby Więziennej.