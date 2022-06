Zbyt szybko, zbyt niebezpiecznie. Policjanci zatrzymali trzech kierowców za nadmierną prędkość

Policjanci z ruchu drogowego zatrzymali 3 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Rekordzista to kierujący motocyklem. 25-latek jechał 159 km/h. Zostały mu zatrzymane prawo jazdy, otrzymał mandat w wysokości 2 500 zł oraz 10 punktów karnych. Policjanci ostrzegają przed brawurą.

Wszystkie zatrzymania miały miejsce w podelbląskim Komorowie Żuławskim. Tam w miniony czwartek (16 czerwca) policjanci kontrolowali prędkość. Trzech kierowców straciło uprawnienia do kierowania. Jechali zbyt szybko i przekroczyli dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o +50 km/h. W niechlubnej czołówce uplasowało się dwóch motocyklistów. Pierwszy to 47-latek, który kierował motocyklem triumph. Miał na liczniku 113 km/h. Drugi kierowca jednośladu to 25-letni mężczyzna. On z kolei kierował suzuki z prędkością 159 km/h. Tym samym przekroczył dopuszczalną prędkość o 109 km/h. Wszystkim kierującym zostały zatrzymane prawa jazdy. Brawurowa jazda kierowcy suzuki została ukarana mandatem w wysokości 2 500 zł oraz 10 punktami karnymi.

Policjanci apelują do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo swoje i innych.