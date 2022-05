Zderzenie na Mickiewicza

fot. Mikołaj Sobczak

Dzisiaj (30 maja) ok. godz. 17 na ulicy Mickiewicza doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Kierujący volksvagenem passatem uderzył w tył innego volkswagena, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego. Jedna osoba trafiła do szpitala z podejrzeniem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa.

Do zdarzenia doszło na ulicy Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego. Kierujący volksvagenem passatem (46 lat) zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić przechodnia. Kierujący drugim passatem (18 lat) nie zdążył wyhamować i wjechał w pierwszy samochód, na skutek czego ten zjechał na drugi pas i zahaczył kolejne auto. Kierowca z uderzonego passata został zawieziony do szpitala z podejrzeniem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Od wyniku badań zależy czy sprawca zdarzenia otrzyma mandat czy sprawa zostanie skierowana do sądu. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. W trakcie trwania pracy służb ruch na ulicy Mickiewicza był utrudniony.



msob