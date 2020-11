Zgłosił zdarzenie, bo chciał porozmawiać z policjantami

Wobec 59-latka policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie za bezpodstawne wezwanie policji. Mężczyzna dziś (4 listopada) zadzwonił pod numer alarmowy informując, że na klatce schodowej leży pijany mężczyzna. W rzeczywistości chciał zapytać policjantów o zgłoszoną wcześniej sprawę.

Około godziny 9 policyjny patrol pojechał na ul. Płk. Dąbka. Tam zgłaszający informował o pijanym mężczyźnie leżącym na klatce schodowej. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, nikogo takiego nie zastali. W tym momencie zgłaszający interwencję 59-latek powiedział, że specjalnie zadzwonił po patrol, bo ma parę pytań a w przeciwnym razie policjanci by nie przyjechali. Pytania miały dotyczyć zgłoszonej wcześniej innej sprawy, a 59-latek liczył na uzyskanie informacji na miejscu. Wobec mężczyzny sporządzono wniosek do sądu o ukaranie za bezpodstawne wezwanie policji. Może grozić mu grzywna nawet do 1500 zł.

Przypominamy zgodnie z Kodeksem Wykroczeń: Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.