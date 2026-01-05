W Gronowie Elbląskim 53-letni mężczyzna zmarł z wychłodzenia. Policja apeluje: podczas mrozów zwracajmy szczególną uwagę na osoby potrzebujące pomocy.

- W Gronowie Elbląskim w jednym z budynków gospodarczych mieszkaniec znalazł swojego 53-letniego znajomego, który nie dawał oznak życia. Jak się okazało mężczyzna najprawdopodobniej zmarł z wychłodzenia. Tak stwierdził lekarz wezwany na miejsce - poinformowała Komenda Miejska Policji w Elblągu na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Temperatury spadają znacznie poniżej zera. Policja apeluje: jeżeli widzimy osoby w kryzysie bezdomności lub znamy miejsca, w których przebywają, warto nie pozostać obojętnym. 800 165 320 to całodobowa infolinia, pod którą można zgłaszać sytuacje, gdy ktoś potrzebuje pomocy. W przypadkach wymagających natychmiastowego działania pozostaje też numer alarmowy 112.

Przypomnijmy, że osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać schronienie w placówkach przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działa schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia oraz w Miejskim Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych przy ul. Królewieckiej 102, gdzie funkcjonuje ogrzewalnia, jest możliwość skorzystania z łazienki oraz przygotowania ciepłego posiłku oraz napoju. W obydwu placówkach można wymienić odzież i bieliznę osobistą. Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych świadczy kompleksowe wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności – od zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych, po wsparcie psychologiczne, prawne i terapeutyczne przygotowujące do wyjścia z bezdomności. Do schronisk na pobyt całodobowy osoby w kryzysie bezdomności kieruje Elbląskie Centrum Usług Społecznych wydając stosowną decyzję. Pobyt w noclegowni i ogrzewalni nie wymaga skierowania.

Jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej 17 od listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. będzie wydawać gorące posiłki osobom bezdomnym - skierowanym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. pod numerem 800 165 320 działa bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.