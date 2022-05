Zmiany w kontroli autobusów wycieczkowych

Policjanci ruchu drogowego elbląskiej komendy, wzorem ubiegłego roku, wprowadzają zmiany w procedurze kontroli autobusów szkolnych i wycieczkowych. Od 1 do 24 czerwca, funkcjonariusze będą kontrolować stan pojazdów i trzeźwość kierowców w wyznaczonym miejscu na parkingu przy al. Grunwaldzkiej.

Zmiany wchodzą w życie 1 czerwca. Policjanci i funkcjonariusze ITD nie będą już jeździć pod szkoły i tam dokonywać kontroli autokarów. Będą one odbywać się w godzinach od 7.00 do 9.00 na parkingu przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu (Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu). Wycieczki zaplanowane w godzinach wcześniejszych lub późniejszych należy zgłaszać na dotychczasowych zasadach. Zmiany te podyktowane są dużą ilością zleceń i z pewnością przyczynią się do skrócenia czasu oczekiwania. Kierowcy podstawiającemu autobus do kontroli wydawany będzie dokument o nazwie „Protokół kontroli” jak również „Sprawozdanie z kontroli drogowej zawierające wykaz kontrolny”. Obydwa dokumenty zawierają między innymi dane kierowcy, pojazdu oraz wyniki kontroli, jej czas i miejsce. Dokumenty te, zawierające czytelny podpis funkcjonariusza oraz pieczątkę nagłówkową KMP w Elblągu stanowić mogą źródło wiedzy dla organizatora wycieczki, dokumentujące poddanie pojazdu i kierowcy kontroli drogowej.

Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo - tel. 47-734-15-55. W dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 47-734-15-99.