Zmienili cel podróży, zostali ukarani

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali obywateli Izraela, którzy deklarowali powrót do domu, a w rzeczywistości wybrali się na wycieczkę do Islandii.

Wszystko zaczęło się od wjazdu do Polski 2 października br. na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Wówczas 54-letni mężczyzna i 43-letnia kobieta w trakcie odprawy granicznej, okazali bilety lotnicze do miejsca zamieszkania w Czarnogórze. Twierdzili, że tranzytem przez Polskę jadą do domu. Jednak wybrali inny cel podróży i polecieli na wycieczkę do Islandii. Następnie 11 października stawili się na przejściu w Grzechotkach do odprawy na kierunku wyjazdowym z Polski. Funkcjonariusze SG sprawdzili ich wcześniejszy cel podróży i okazało się, że Izraelczycy podstępem wjechali do RP.

Małżeństwo usłyszało zarzuty przekroczenia granicy państwowej przy użyciu podstępu. Osoby przyznały się do zarzucanych im czynów. Cudzoziemcy otrzymali grzywny po 3 tys. zł i zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 3 lat.