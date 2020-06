Znęcali się nad zwierzętami, sąd ich skazał na więzienie

Sąd Rejonowy w Elblągu wydał dwa wyroki w sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Jeden z mężczyzn został skazany za okaleczenie kota, drugi za głodzenie swojego psa. Sąd skazał ich na bezwzględne kary pozbawienia wolności.

Sąd w Elblągu uznał, że 74-latek jest winny znęcania się nad kotem sąsiada. W wigilię świąt Bożego Narodzenia w 2018 roku zwierzę wpadło w potrzask zrobiony przez skazanego i konieczna była amputacja łapy czworonoga. Za okrucieństwo wobec zwierzęcia 74-latek w więzieniu spędzi 8 miesięcy. Ma dodatkowo zapłacić 2 000 złotych nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt oraz 2 500 zł właścicielowi kota. Musi także pokryć koszty sądowe adwokata. Przez 10 lat nie może mieć żadnego zwierzęcia.

Kolejny przypadek dotyczy 24-latka, który w wakacje 2019 roku na cały miesiąc pozostawił w mieszkaniu psa. Zwierze nie miało jedzenia i wody. Było wycieńczone i skrajnie zaniedbane. Wyło i to zaniepokoiło sąsiadów. Interweniowali policjanci i pracownicy elbląskiego schroniska dla zwierząt. Pomoc przyszła w sama porę. Lekarze uratowali czworonoga, który trafił do adopcji. Wobec 24-latka sąd również zadecydował, że będzie to kara bezwzględnego pozbawienia wolności w tym przypadku na 3 miesiące. Ma dodatkowo zakaz posiadania zwierząt na 10 lat oraz nawiązkę 2 000 zł na rzecz schroniska dla zwierząt.

W obydwu sprawach policjanci współpracowali z inspektorami OTOZ Animals Schronisko w Elblągu.