„Zrobię to samo, co w Krakowie”. 68-latek z zarzutem po groźbach w urzędzie

fot. arch. portel.pl

68-latek, który wywołał awanturę w Urzędzie Miejskim w Elblągu i zapowiadał, że powtórzy wydarzenia z Krakowa, usłyszał zarzut gróźb karalnych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Przypomnijmy, że do tego zdarzenia doszło we wtorek, 10 listopada, w Urzędzie Miejskim w Elblągu. 68-letni mężczyzna wywołał awanturę w sekretariacie. Był wulgarny i miał kierować groźby wobec pracowników. - Pochwalał przy tym działania zamachowcy z Krakowa i zapowiadał, że to samo zrobi w Elblągu. Swoim zachowaniem wywołał realne poczucie zagrożenia wśród pracowników urzędu. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania przez policyjny patrol prewencji. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i wkrótce usłyszy zarzuty w związku ze swoim zachowaniem – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Mężczyzna otrzymał zarzut kierowania gróźb karalnych z artykułu 190 kodeksu karnego. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. - 68-latek ma również zakaz zbliżania się do osób, którym groził oraz dozór policyjny – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Mężczyzna był już karany za kierowanie gróźb karalnych. Po tym incydencie prezydent Elbląga zapowiedział wprowadzenie ścisłej kontroli wejść do urzędu.

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