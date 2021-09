30 lat minęło... jak rok szkolny

30 lat temu progi III Liceum Ogólnokształcącego w miasteczku szkolnym przekroczyli pierwsi uczniowie. Od tego czasu zmieniło się wszystko: od nauczycieli i uczniów po siedzibę szkoły. Jedno pozostało: szkoła nadal kieruje się mottem „III LO w Elblągu – szkołą porządną, innowacyjną, otwartą na zmiany“.

"Pierwsze" III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu powstało w 1955 r. Mieściło się przy ul. Grottgera [dziś mieści się tam siedziba Zespołu Szkół Technicznych], szkoła „wędrowała“ po Elblągu i w 1962 r. zostało zlikwidowana. Uczniowie zostali przeniesieni do I LO. Patronem tamtej „trójki“ był Mikołaj Kopernik. Ale to nie ta szkoła obchodziła dziś (30 września) swój okrągły jubileusz.

III Liceum Ogólnokształcące wróciło na edukacyjną mapę Elbląga w 1991 r. W zasadzie „nie wróciła“ tylko powstała od nowa, ponieważ „nowa trójka“ tradycji „starej“ nie przejęła. A Mikołaj Kopernik w tzw. „międzyczasie“ został patronem Szkoły Podstawowej nr 21. Budynek SP 21 był przez jakiś czas siedzibą „starego“ III LO.

Wracając do dzisiejszej jubilatki: - W nowej Polsce potrzebna była w Elblągu nowa szkoła, bo dwie dotychczasowe, to było za mało. Powstało miasteczko szkolne w koszarach i tam ulokowano naszą szkołę. Tutaj [obecnie szkoła mieści się w budynku przy ul. Browarnej - przyp. SM] warunki są lepsze - mówi Jan Zaborowski, pierwszy i długoletni dyrektor III LO.

- To była zupełnie inna szkoła. Po transformacji ustrojowej zaczęły powstawać innowacyjne, autorskie szkoły . W Elblągu powstało miasteczko szkolne, gdzie postanowiono ulokować trzecie liceum: zupełnie nową szkołę. Warto też przypomnieć, że wówczas mieliśmy trzy razy więcej młodzieży niż teraz - mówi Beata Orzech, obecna dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego. -To była autorska szkoła. Współpracowaliśmy z Korpusem Amerykańskim, postawiono na naukę języków obcych.

Przez trzydzieści lat przez szkołę „przewinęło się“ wielu nauczycieli i uczniów. Pozostały po nich wspomnienia i duma. - Ja w III Liceum pracuję od 20 lat. Dla mnie to był zaszczyt, że zaproponowano mi pracę w tej szkole jako nauczycielowi języka polskiego. Wszystkie sukcesy szkoły to była praca całej kadry pedagogicznej - mówi Beata Orzech.

- Przeminęło kilka epok: zmieniali się nauczyciele, uczniowie, okoliczności. Mieliśmy bardzo wiele fantastycznych roczników i miło mi jako nauczycielowi już z siwymi włosami, jak po latach witają się ze mną. Jak przez mgłę pamiętam twarz, tembr głosu, czasami nazwisko przypominam sobie dopiero w trakcie rozmowy. To często ludzie na bardzo wysokich stanowiskach.: w biznesie, administracji, artyści... Wspomnień jest cała masa i są to przyjemne wspomnienia - dodaje Tomasz Stężała, którym w trzecim ogólniaku uczy od 1992 r.

- Najpiękniejsze były lata 90. Oznaczały dla nas totalną wolność, szkoła zależała od nas. Wyniki były wyjątkowe i zdaje się, ze do dziś trudno je pobić. Dzisiejsze kariery absolwentów są wyjątkowe - dodał Jan Zaborowski.

Dumą nauczycieli są absolwenci. Wśród nich m. in. piłkarz ręczny Mirosław Ośko, aktorzy Krzysztof Wieszczek, Tomasz Błasiak, Barbara Czajkowska, Magda Przybylska, muzyk Tomasz Lach, urzędnik Unii Europejskiej Leszek Gaś, naukowcy, przedsiębiorcy, politycy ...

- Miałem dociekliwych uczniów, jeszcze w czasach przed internetowych „zmuszali“ mnie do bardzo intensywnej pracy, do chodzenia po bibliotekach i szukaniu informacji źródłowych. W tej chwili jest pod tym względem łatwiej, gdyż więcej informacji jest łatwiej dostępny. Młodzież potrafi już sama znaleźć informacje, pomoc nauczyciela jest konieczna, aby uporządkować wiedzę - mówi Tomasz Stężała.

Jaka szkoła jest dziś?

- Cały czas się rozwijamy, myślę, że jest przyjazna dla młodzieży. Dbamy o relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami, o dobry poziom wykształcenia. Staramy się, żeby nasi absolwenci wracali do naszej szkoły, pamiętali o niej i robili kariery - mówi dyrektor szkoły.

- Rola nauczyciela przeniosła się z pozycji tego, który „wie wszystko“ do osoby, która pewne rzeczy porządkuje, pewnego rodzaju przewodnika po wiedzy i tego, który pomaga przekuć wiedzę w umiejętności. To jest też duża trudność obecnych uczniów: nie potrafią zastosować w praktyce posiadanej wiedzy. Dziś to szkoła nowocześniejsza, bardziej pojemna z doskonałym zapleczem sportowym. Podczas zdalnego nauczania zdobyliśmy wiele nowych umiejętności. - dodaje Tomasz Stężała. - Szkoła mając pewną charakterystykę, renomę, stara się dostosować do błyskawicznych zmian na rynku edukacyjnym.

19 maja 1999 r. patronem szkoły został papież Jan Paweł II. We wrześniu 2018 roku szkoła została przeniesiona do budynku po Gimnazjum 9 przy ulicy Browarnej 1. Pewną ciekawostką jest fakt, że w trzydziestoletniej historii liceum, miało ono tylko dwóch dyrektorów. Twórca szkoły - Jan Zaborowski na emeryturę odszedł po 26 latach pracy w szkole. Zastąpiła go Beata Orzech - dotychczasowa nauczycielka języka polskiego w szkole.

W ramach obchodów jubileuszu w liceum zostanie zorganizowane wiele wydarzeń: Sztuka pisania- warsztaty pisarskie, projekt “III LO w liczbach“, konkurs piosenki w języku obcym, turniej lektur szkolnych, spotkania z ciekawymi absolwentami, akcja 30 dawców krwi i szpiku na 30-ecie Szkoły, Turniej Halowej Piłki Nożnej, 3 LO wczoraj i dziś - wystawa fotograficzna, 30 zadań językowych na 30-lecie szkoły czy mityng lekkoatletyczny o Puchar Dyrektora III LO.