95. urodziny Witolda Grodziewicza

Elblążanin Witold Grodziewicz, żołnierz Armii Krajowej (ps. "Wróbel"), ocalały z Wołynia, skończył 95 lat. Z okazji urodzin jubilata odwiedzili żołnierze 43. batalionu lekkiej piechoty z Braniewa, wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Spotkanie, piękny tort, pamiątkowy ryngraf i życzenia były dla pan Witolda olbrzymią niespodzianką.

Pan Witold brał czynny udział w walce z okupantem w czasie II wojny światowej. W sierpniu 1944 roku pododdział został oddelegowany, by pomagać w Powstaniu Warszawskim. Niestety uniemożliwiły to radzieckie czołgi, odcinające ewentualną drogę pomocy dla stolicy. Po zakończeniu wojny, by uniknąć aresztowania, jak sam wspomina - dostał „glejt” z gminy Trzeszczany i wyjechał do Elbląga.

- Przyjechałem do Elbląga z Hrubieszowa. Poprzez Warszawę, tam spotkałem się z dwoma znajomymi z AK. Z Warszawy pociągiem towarowym dojechaliśmy do Olsztyna. Dalej, za butelkę bimbru, zabraliśmy się pociągiem, który jechał w kierunku Elbląga. Wysiedliśmy w Pasłęku i stamtąd doszliśmy do Elbląga. W tym czasie Polaków było tutaj bardzo mało, ja zostałem zarejestrowany pod numerem 303. Dlaczego Elbląg? Zaraz po wojnie nawoływano, żeby osiedlać się na ziemiach odzyskanych, że tutaj są mieszkania, że czeka praca. Mogliśmy wybrać Olsztyn, ale Olsztyn nam się nie spodobał. Chcieliśmy być bliżej morza. Dobrze trafiłem - opowiada pan Witold.

W tym okresie „Wróbel” niechętnie wspomina sytuacje mające miejsce w Elblągu. Starcia tzw. „bojców” radzieckich z pozostałą ludnością niemiecką, rozboje i gwałty, do których dochodziło po zmroku. Głód i brak żywności ciągle towarzyszył ludziom w tamtym czasie, co jeszcze bardziej wpływało na społeczne nastroje i liczne kradzieże.

W 1946 r. pan Witold zatrudnił się przy odgruzowywaniu starego miasta w Elblągu. Cegły stąd były zbierane i przewożone na odbudowę Warszawy. W latach pięćdziesiątych "Wróbel" pracując w RSW Prasa-Książka "Ruch" poznał gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, który przychodził tam odebrać niszową prasę, wydawaną w niewielkim nakładzie. Jak opowiada nawet dziś "zbliżyła nas do siebie nasza przynależność do AK, gdzie realizowaliśmy swoje patriotyczne cele".

