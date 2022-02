"Aby tata mógł znów stanąć na nogi" - zbiórka na protezę

Pan Marcin od wielu lat choruję na cukrzycę. Jakiś czas temu, przez stopę cukrzycową stracił nogę. W międzyczasie wyszły na jaw jeszcze inne choroby. Rodzina pana Marcina chciałaby ułatwić mu walkę z chorobami, zapewniając protezę, aby mógł znów stanąć na nogi.

Rodzina marzy, aby tata znów się uśmiechnął i zaczął na nowo cieszyć się życiem. Żeby mu to ułatwić, potrzebna jest proteza nogi.

- Brakuje nam już tylko 1500 zł, aby tata znów był niezależny i wstał z wózka, a co za tym idzie, żebym ja i cała rodzina mogła zobaczyć, jak tata znów się uśmiecha i bawi ze swoimi wnukami. Dla nas samych jest to duża kwota, ale jeśli będzie nas więcej i zechcecie nam pomóc chociażby złotówką, nawet groszem, to w końcu uda nam się to uzbierać – pisze w komunikacie córka pana Marcina.

Zbiórka na protezę dostępna jest na stronie pomagam.pl.