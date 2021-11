Aktywni elblążanie dla Liliany

Coraz więcej mieszkańców włącza się w pomoc dla 7-letniej Liliany, która walczy ze śmiertelną chorobą. Zebrano już prawie pół miliona złotych na jej leczenie, ale to nie koniec akcji. W ciągu najbliższych dwóch tygodni odbędą się dwie sportowo-rekreacyjne charytatywne imprezy, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc dziewczynce.

Co sobotę o godz. 9 w parku Modrzewie odbywa się parkrun, czyli cykl bezpłatnych spotkań podczas których uczestnicy pokonują marszem, biegiem lub z kijkami dystans 5 km. Wolontariusze organizujący parkrun, poruszeni historią 7-letniej Liliany, postanowili podczas najbliższego parkun (4 grudnia, godz. 9) prowadzić kwestę.

- Przeprowadzimy ją w porozumieniu z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu, które udostępniło nam puszki i konto, na które zostaną wpłacone wszystkie zebrane tego dnia datki. Rodzice Lilianki będą mogli z nich skorzystać, by pokryć wydatki związane z leczeniem dziewczynki – informuje Renata Sowa, koordynatorka parkrun w Elblągu. - Serdecznie zapraszamy wszystkich w najbliższą sobotę do parku Modrzewie. Jak zwykle gwarantujemy świetną atmosferę, poczęstunek na mecie, a tym razem mamy okazję zebrać się w szczytnym celu. Wystarczy przyjść i wystartować.

Tydzień później, w niedzielę, 12 grudnia, w Bażantarni rekreacyjną charytatywną imprezę na rzecz Liliany organizują wspólnie Stowarzyszenie Nowy Elbląg 2.0, Stowarzyszenie Krzewienia Sportu Elaktywni i Regionalne Centrum Wolontariatu.

- O godz. 12.12 z polany za muszą koncertową w Bażantarni wystartujemy do biegu, marszobiegu lub marszu. Planujemy poprowadzić trzy grupy: szybką, średnią i wolną po 5-kilometrowej trasie Enduro Man. Niech wysiłek fizyczny oraz finansowa pomoc w leczeniu uczynią nas lepszymi, a Liliannie pomogą przetrwać najtrudniejsze momenty – informuje Bogusław Tołwiński ze Stowarzyszenia Nowy Elbląg 2.0. - Zachęcamy wszystkich do drogą elektroniczną na konto zrzutki ale będzie też można na miejscu wrzucić pieniądze do klasycznej puszki. Planujemy też różnego rodzaju licytacje zaraz po zakończeniu biegu.

Organizatorzy wydarzenia 12 grudnia apelują też do elblążan o przynoszenie ze sobą na imprezę gadżetów, które można zlicytować. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy na imprezę. Wystarczy przyjść, wrzucić datek do puszki lub wpłacić wcześniej przelewem na konto zbiórki i wystartować. - Pamiętajmy! Każdego dnia możemy stać się lepszą wersją samego siebie! A jak to robić? Chociażby poprzez pomoc innemu człowiekowi, który akurat jest w potrzebie! Słowem - należy, warto, a nawet trzeba pomagać! - zachęcają organizatorzy.