Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią elbląskie Amazonki zapraszają na marsz Kocham Cię Życie. - Miniony rok wyrządził sporo zaniedbań w onkologii, również w profilaktyce raka piersi. Mniej pań zgłaszało się na badania i leczenie. Mamy nadzieję, że tym marszem przypomnimy, jak bardzo ważna jest profilaktyka nowotworu – mówi Danuta Tchorowska, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.

To będzie już dziewiętnasty, elbląski marsz Kocham Cię Życie. Tradycyjnie odbędzie się on w październiku, który jest miesiącem walki z rakiem piersi. Elbląskie Amazonki przemaszerują ulicami miasta po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, która niestety wyrządziła również spore szkody w onkologii. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że pacjenci w obawie przed zakażeniem unikali wizyt u lekarza, bądź mieli do nich utrudniony dostęp, a do poradni onkologicznych zgłaszali już z zaawansowaną chorobą.

- To jest zrozumiałe, pacjenci się po prostu bali tego, że mogą się zarazić koronawirusem. Może warto więc przypomnieć jak ważna jest profilaktyka nowotworu. Rak to groźna choroba. Cóż, znacznie więcej mówi się o koronawirusie, niż o nowotworach. Zauważamy, że nawet do naszego stowarzyszenia zapisuje się mniej kobiet. Regularne spotkania ruszyły od września i odbywają się już zgodnie z dawnym harmonogramem, czyli w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Zapraszamy serdecznie – mówi Danuta Tchorowska.

Elbląskie Amazonki już od 25 lat przełamują stereotyp myślenia związanego z rakiem piersi. Są nadzieją dla kobiet i udowodniają, że są nieustraszonymi wojowniczkami w walce o swoje życie i zdrowie.

- Ja zachorowałam w 1996 roku. Pamiętam, że na jedno z naszych spotkań przyszła dziennikarka, robiła zdjęcie. Ja stanęłam z tyłu, tak, żeby mnie na nim nie było widać. Wstydziłam się. To były inne czasy, wówczas o raku mówiło się, jak o chorobie, którą się można zarazić. Od tamtego czasu minęły "lata świetlne" zarówno w ludzkiej świadomości, jak i w medycynie. Moje podejście do choroby też zmieniło się o 180 stopni. Kilka miesięcy później stanęłam przed ludźmi i powiedziałam: jestem Amazonką, wygrałam. Na razie wygrałam z rakiem, nie wiem jak będzie dalej – wspomina pani Danuta.

Nie złamała jej nawet kolejna, dramatyczna diagnoza.

- W 2007 roku "dopadł" mnie drugi nowotwór, tym razem skóry, o czwartym stopniu złośliwości. No cóż, lekko wówczas zwątpiłam.... Ostatecznie powiedziałam sobie, że trzeba coś z tym zrobić. Przerobiłam sobie w głowi tę chorobę. Przede wszystkim trzeba pracować nad psychiką. Dzwonią do nas kobiety, które są tuż po diagnozie. Gdy trafia do nas taka "świeżynka" i poznaje na przykład naszą Zosię, która jest po 30 lat po zdiagnozowaniu nowotworu, to widzi, że życie potrafi się toczyć dalej. Mamy wolontariuszki, które są przy takich osobach w szpitalach, przed operacją i mówią: popatrz, ja stoję tu przed tobą i żyję już 10 lat po diagnozie. U nas można otrzymać oczywiście pomoc psychologiczną, opiekuje się nami Bogumiła Salmonowicz. Również szpital wojewódzki ma psychoonkologa - mówi pani Danuta.

Marsz Amazonek wyruszy 16 października o godz. 12.40 sprzed Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Zapraszamy wszystkie elblążanki i elblążan. Szczególnie młode osoby, bo to one są przyszłością tego kraju, a wiadomo, że czym skorupka nasiąknie... - mówi Danuta Tchorowska.

Osoby, stowarzyszenia, firmy, które chciałaby wesprzeć tegoroczny marsz "Kocham Cię Życie" dane do kontaktu znajdą na stronie: Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.