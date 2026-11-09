Aplikacja "Gdzie się ukryć"

Aplikację „Gdzie się ukryć” już możesz pobrać na telefon. To bezpłatne narzędzie zawierające lokalizacje ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób w Polsce. Zostało stworzone i udostępnione przez Państwową Straż Pożarną na wypadek zagrożenia z możliwością pobrania na telefony z systemami Android i iOS.

Posiada dwie wersje interfejsu: uproszczoną i pełną działające bez dostępu do internetu. Aplikacja wskazuje kierunek, odległość, wysyła komunikaty głosowe, zawiera porady na wypadek zagrożeń oraz udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym obsługę czytników ekranów. Pobierz już dziś, nie zwlekaj! Linki do pobrania aplikacji: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gdziesieukryc.app iPhone: https://apps.apple.com/pl/app/id6819162336

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta