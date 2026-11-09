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Aplikacja "Gdzie się ukryć"

 Elbląg, Aplikacja "Gdzie się ukryć"

Aplikację „Gdzie się ukryć” już możesz pobrać na telefon. To bezpłatne narzędzie zawierające lokalizacje ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób w Polsce. Zostało stworzone i udostępnione przez Państwową Straż Pożarną na wypadek zagrożenia z możliwością pobrania na telefony z systemami Android i iOS.

Posiada dwie wersje interfejsu: uproszczoną i pełną działające bez dostępu do internetu. Aplikacja wskazuje kierunek, odległość, wysyła komunikaty głosowe, zawiera porady na wypadek zagrożeń oraz udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym obsługę czytników ekranów. Pobierz już dziś, nie zwlekaj!

 

Linki do pobrania aplikacji:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gdziesieukryc.app

iPhone: https://apps.apple.com/pl/app/id6819162336


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