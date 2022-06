Autem pod samą kruchtę

Na brak parkingu przy kościele i mandaty i upomnienia przyznawane tam przez służby zwraca uwagę radna Elżbieta Banasiewicz (PiS). Chodzi o świątynię przy ul. Agrykola.

To kolejna interpelacja radnej Prawa i Sprawiedliwości skupiająca się na infrastrukturze w tym rejonie miasta. Do prezydenta skierowała już podobne pisma w sprawach takich jak parkingi przy parku Dolinka czy jego zaplecze sanitarne.

- Od pewnego czasu policja oraz pracownicy straży miejskiej wręczają upomnienia oraz mandaty dla kierowców, którzy próbują zaparkować samochód w niedzielę, przyjeżdżając na mszę św. Przeciętnie od 10 do 20 samochodów co 1,5 godziny próbuje znaleźć lokalizację. Wiele osób to starsi ludzie lub rodziny z dziećmi. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych udostępnia plac (choć nie jest on przygotowany jak typowa nawierzchnia parkingowa) przed kościołem, który może pomieścić 5-6 samochodów. Mieszkańcy przed remontem chodnika przy ul. Agrykola zgłaszali ten problem. Znak zakazu i mandaty nie rozwiązują problemu – stwierdza Elżbieta Banasiewicz w piśmie do prezydenta.

Radna pyta, czy w najbliższym czasie w tamtym miejscu może powstać prowizoryczny parking, np. z nawierzchnią żwirową, wzdłuż muru stadionu i boiska Szkoły Podstawowej nr 3 lub czy przygotowywane jest inne rozwiązanie tego problemu...

Na pismo radnej odpowiedział wiceprezydent Janusz Nowak.

- Znając problemy związane z parkowaniem na ul. Agrykola w roku 2021 Gmina Miasto Elbląg wykonała miejsca postojowe wzdłuż omawianej ulicy w liczbie 23 sztuk. Przypominam, że dodatkowo istnieje możliwość zaparkowania aut w lokalizacji znajdującej się przy ulicy Tadeusza Kościuszki, przy cmentarzu komunalnym. Nadmieniam, że auta mogą być również parkowane na ulicy Wspólnej, przy stadionie miejskim. Wyżej wymienione parkingi i miejsca postojowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Agrykola – wskazuje Janusz Nowak.

Wiceprezydent podkreśl też, że "teren naprzeciw parafii Wszystkich Świętych" ma charakter rekreacyjno-wypoczynkowy i jest wpisany do rejestru zabytków, stąd prace w tym miejscu wymagają pozwoleń konserwatorskich.

- Ze względu na prawnie chronioną zieleń na tym obszarze nie ma możliwości lokowania stanowisk postojowych. Jeżeli zaś chodzi o wręczanie upomnień i mandatów przez straż miejską i policję to należy potwierdzić ich zasadność, ponieważ są tam łamane przepisy – dodaje wiceprezydent. Podkreśla, że znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" zlokalizowany na wjeździe naprzeciw parafii wprowadzono na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, dyrekcji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków oraz mieszkańców...

- W chwili obecnej nie planuje się wykonania parkingów w rejonie parafii Wszystkich Świętych – podsumowuje Janusz Nowak.