Badania są, a jakby ich nie było

- NFZ portElu zaprasza na bezpłatne badania do szpitala wojewódzkiego dotyczące profilaktyki raka jelita grubego. Problem w tym, że szpital tych badań nie realizuje – poinformował naszą redakcję jeden z Czytelników. Interweniowaliśmy w tej sprawie zarówno w szpitalu, jak i NFZ.

Informację NFZ o bezpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku raka jelita grubego zamieściliśmy na portElu 22 listopada. Kilka dni później zadzwonił do naszej redakcji Czytelnik, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonych, mimo zapewnień NFZ, takich badań nikt nie realizuje.

- Gdy już się dodzwoniłem pod podany numer, pani powiedziała mi, że nic nie wie o badaniach. I że ten program jeszcze nie ruszył. Dziwne, bo NFZ twierdzi zupełnie coś innego – poinformował nas Czytelnik.

Jak sprawdziliśmy w NFZ, Wojewódzki Szpital Zespolony ma obowiązek realizować program badań, bo podpisał w tej sprawie umowę. - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu jest obligowany do realizacji przesiewowego programu raka jelita grubego od 14 listopada br. Do końca bieżącego roku placówka w ramach umowy z NFZ posiada na ten cel prawie 45 tys. zł – informuje nas Magdalena Mil, rzecznik prasowy olsztyńskiego oddziału NFZ. - Po otrzymaniu od Państwa informacji zwróciliśmy się do placówki o pilne wyjaśnienie sytuacji, z której wynikało, iż pacjenci nie są rejestrowani na profilaktyczną kolonoskopię. Otrzymaliśmy informację o problemach organizacyjnych leżących po stronie placówki oraz zapewnienie, iż pacjenci już mogą rejestrować się na profilaktyczną kolonoskopię. Jednocześnie placówka przekazała nam dodatkowy numer do rejestracji na badanie – (55) 239 56 11.

Z czego wynikały problemy z przeprowadzaniem badań? - Problemy związane z uruchomieniem programu badań przesiewowych raka jelita grubego związane są z Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki. Opóźnienie jest wynikiem technicznych komplikacji związanych z nieprawidłowym działaniem systemu. W sytuacji gdy zostanie on w pełni uruchomiony i nastąpi możliwość ustalenia terminów badań, informację o tym przekażemy niezwłocznie – poinformowało nas biuro prasowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Pod odpowiedzią nikt nie podpisał się z imienia i nazwiska. - W chwili obecnej przyjmujemy dane kontaktowe zainteresowanych pacjentów – dodało biuro prasowe WSZ w odpowiedzi przesłanej naszej redakcji.