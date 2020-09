Basen w czasach pandemii

Korzystanie z basenów w okresie pandemii koronawirusa jest bezpieczne – przekonuje Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny. Należy jednak pamiętać o podstawowych obostrzeniach: zakrywaniu ust i nosa, zachowaniu dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk.

„Zwykła procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych, zapewniająca utrzymanie stężenia wolnego chloru, wartości pH i potencjału redoks w wodzie w niecce basenowej w granicach zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2016) jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2.” - informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny [za stroną Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim].

Nie oznacza to jednak, że na basenach nie obowiązują żadne zasady i obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1356 z dn. 07.08.2020) w obiektach sportowych użytkownicy i pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Jak to wygląda w Elblągu? W naszym mieście czynne są obie pływalnie: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka oraz basen przy ul. Robotniczej. Klienci indywidualni mogą korzystać tylko z Dolinki, pływalnia przy ul. Robotniczej została przeznaczona dla grup zorganizowanych ze szkół oraz klubów sportowych.

- Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, aby ograniczyć kontakt osób indywidualnych i grup zorganizowanych. Staramy się też o to, aby grupy z poszczególnych klubów czy szkół, które w tym samym czasie korzystają z pływalni, miały ze sobą minimalny kontakt. Temu służy np. wydzielenie osobnych sektorów przy szafkach na wierzchnie okrycie czy oddzielnych szatni dla każdej z grup – mówi Adam Krause, kierownik CRW „Dolinka”.

Klienci indywidualni mogą korzystać z „Dolinki”, ale pod warunkiem stosowania się do obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią.

- Chodzi głownie o zakrywanie ust i nosa przy przemieszczaniu się po części „niebasenowej”. Nie musi być to maseczka, można korzystać z przyłbicy lub odzieży typu szalik, chusta, komin przy wejściu na obiekt i przechodzeniu do szatni. Podczas korzystania z basenu, jacuzzi, saun okrycie ust i nosa nie jest już wymagane. Klienci mają też obowiązek dezynfekowania rąk w punktach do tego przeznaczonych. Pamiętajmy również o zachowaniu dystansu społecznego, czyli półtorametrowych odstępów – wyjaśnia Adam Krause.

Konsekwencje nie stosowania się do obostrzeń mogą być poważne. I nie chodzi tu tylko o osobę, która „uprze się” na chodzenie bez maseczki. W pesymistycznym scenariuszu na administratora obiektu mogą zostać nałożone wysokie kary administracyjne.

- Zdarzają się klienci, którzy nie stosują się do wytycznych, nie chcą na przykład zasłaniać ust i nosa. My jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów. Prosimy więc o używanie w naszych obiektach maseczek, przyłbic czy innego rodzaju osłon – mowi Adam Krause.

Kolejne wytyczne dotyczą systematycznego dezynfekowania obiektu.

- Szafki są dezynfekowane po każdym użytkowniku, dezynfekujemy miejsca szczególnie narażone na dotyk człowieka typu drzwi, klamki. Personel zwraca też uwagę, aby osoby, które wchodzą na część basenową skorzystały z prysznica. Według specjalistów mycie całego ciała mydłem zmniejsza ryzyko zakażenia – mówi kierownik kompleksu obiektów basenowych.

Aktualnie z CRW Dolinka ze względu na pandemię mogę jednocześnie korzystać 162 osoby. W przypadku, kiedy ten limit jest wykorzystany, kolejne osoby muszą poczekać na wolne miejsce.

- Warto dodać, że codziennie od 6 do 22 dla użytkowników dostępny jest cały obiekt. Można więc korzystać zarówno ze strefy sportowej, jak i rekreacyjnej, a także z saun i jacuzzi – kontynuuje kierownik kompleksu.