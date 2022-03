W sobotę (19.03) grupa licealnej młodzieży zorganizowała akcję "Bażantarnia w Twoich rękach". Zbliża się wiosna, niedługo każdy z nas, z chęcią odwiedzi, nasz czysty, lokalny park leśny - właśnie dlatego razem powinniśmy zadbać o naszą “Bażantarnię” - informują organizatorzy wydarzenia. Zobacz zdjęcia.

- Śmieci nie niszczą uroku lasu wyłącznie wizualnie. Mają one również bardzo niekorzystny wpływ na całą planetę. Toksyczne substancje, które znajdują się w odpadach, przedostają się do gleby i wód gruntowych, co doprowadza do zanieczyszczeń wód, zarówno podziemnych i powierzchownych. Dodatkowo, rozkładające się śmieci wytwarzają zapachy przyciągające zwierzęta, które często mylą je z jedzeniem, materiałem budulcowym gniazd czy nawet się przez nie kaleczą - podkreślają organizatorzy akcji.

Organizatorami wydarzenia jest grupa licealnej młodzieży z Elbląga, której głównym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Grupa prowadzi prelekcje dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przeprowadza wywiady z ekologami i organizacjami ds. ekologii, prowadzi badania ankietowe dot. praktyk ekologicznych w gospodarstwach domowych.

Sprzątanie Bażantarni potrwa do godz. 16 w sobotę.