Będzie bezpieczniej?

W przyszłym roku prawdopodobnie powstaną dwa nowe „aktywne” przejścia dla pieszych. Przebudowana zostanie także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu: al. Jana Pawła II, ul. płk Dąbka, Ogólna i Odrodzenia. Pieniądze na ten cel są zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Aktywne przejścia dla pieszych mają powstać na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z ul. Niepodległości oraz na wysokości ul. Fałata. Miasto będzie chciało pozyskać środki zewnętrzne na te inwestycje. Jeszcze nie wiadomo jaki będzie koszt.

Dla porównania: budowa trzech aktywnych przejść na ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Sochaczewską, koło SP 4), na ul. Brzeskiej (na wysokości bloku nr 28) oraz na ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego) kosztowała 183 tys. zł. To najbardziej w tej chwili aktualne dane pochodzące z lipca tego roku. W przypadku ostatnich trzech przejść miasto pozyskało środki zewnętrzne z z rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Społecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Aktywne przejścia dla pieszych są dodatkowo oznakowane i oświetlone, na jezdni montowane są tzw. oczka, które dzięki zamontowanym fotokomórkom włączają się, gdy do przejścia zbliża się pieszy, sygnalizując kierowcom, by się zatrzymali.

Dodatkowo przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II, ul. Ogólnej, płk. Dąbka, Odrodzenia. Ta inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych.