Bez domu, ale z opieką

Radni z komisji bezpieczeństwa i spraw samorządowych dyskutowali nad programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 rok. Uchwała w tej sprawie będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Na realizację programu zaplanowano w budżecie miasta 1 milion 650 tys. złotych, w tym 1 milion 520 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie schroniska dla zwierząt.Na opiekę nad wolno żyjącymi kotami wydzielono 120 tys. zł, a na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i na znalezienie dla nich miejsc w gospodarstwie rolnym (w przypadku zwierząt gospodarskich) przeznaczono po 5 tys. zł.

Celem programu jest przede wszystkim przeciwdziałanie dalszej bezdomności zwierząt, zapobieganie wzrostowi populacji bezdomnych psów i kotów, opieka nad nimi oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie prawidłowych postaw wobec nich. Samorząd ma obowiązek taki program przygotowywać co roku.

Zadaniem samorządu (realizowanych m.in. przez schronisko dla zwierząt i wiele innych współpracujących z samorządem instytucji) jest m.in. odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku, obligatoryjna ich sterylizacja i kastracja w schronisku, poszukiwanie dla nich właścicieli, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt czy opieka nad wolno żyjącymi kotami. Program przewiduje też znakowanie psów na terenie miasta, wskazanie gospodarstw rolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz edukację mieszkańców w zakresie promowania właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych.

Jednym z ważniejszych punktów jest zapewnianie odpowiedniej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku przy ul. Królewieckiej 233. Wszystkie są tam szczepione przeciwko wściekliźnie. Zwierzętami opiekują się przeszkoleni opiekunowie z OTOZ Animals, lekarz weterynarii oraz wolontariusze, którzy wyprowadzają psy na spacery.

Po odłowieniu i przewiezieniu do schroniska, zwierzęta są czipowane, kastrowane i sterylizowane, by zapobiec ich niekontrolowanemu rozmnażaniu. Kolejnym działaniem schroniska jest promocja psów i kotów na stronie internetowej, ulotkach, plakatach i przy współpracy z mediami, by zwiększyć ich szanse na adopcję. Placówka zapewnia też całodobową pomoc weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych.