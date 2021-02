Bez kary za upamiętnienie wydarzeń grudniowych

Kibice Olimpii Elbląg upamiętnili pięćdziesiątą rocznicę wydarzeń grudniowych. Policja skierowała sprawę do sądu, a ten... ją oddalił argumentując m.in., że niektóre nakazy i zakazy wprowadzone w związku z pandemią nie mają odpowiedniego umocowania prawnego.

18 grudnia grupa kibiców Olimpii Elbląg upamiętniła wydarzenia grudniowe poprzez przemarsz pod pomnik „Ofiar Grudnia” i odpalenie rac. Pod pomnikiem policja, która do tej pory osłaniała marsz, wezwała uczestników do rozejścia. Ci nie posłuchali i sprawa skończyła się w sądzie.

Policja wystąpiła o ukaranie uczestników zbiegowiska z powodu „ popełnienia wykroczenia z art. 50 k.w. w zw. z par. 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz z art. 54 k.w. w zw. z par. 1 rozporządzenia wojewody warmińsko- mazurskiego z dnia 21 października 2013r., w sprawie ograniczeń używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego” - informuje Michał Pietrzak, prawnik reprezentujący grupę kibiców Olimpii Elbląg.

Do rozprawy nie doszło bo sąd... odmówił wszczęcia postępowania. Dlaczego? „Po pierwsze obchody wydarzeń grudniowych odbywają się rokrocznie w Elblągu i często odbywają się z udziałem różnych grup społecznych. Corocznie także obchody rocznicy tych wydarzeń organizowane są przez włodarzy miasta Elbląga, co miało miejsce również w dniu 18 grudnia 2020r. Nie ulega zatem wątpliwości, iż przemarsz grupy ludzi nie miał przypadkowego charakteru i nie był zwykłym zbiegowiskiem w rozumieniu art. 50 k.w. Po drugie, sąd wskazał, iż par. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie ma charakteru ustawy a zgodnie z Konstytucją RP jedynie w formie Ustawy można ograniczać swobody obywatelskie zgromadzeń co czyni podstawę prawną niezgodną z Konstytucją.” - informuje mecenas Michał Pietrzak.

Przypomnijmy: tego samego dnia miały miejsce również „oficjalne” obchody pięćdziesiątej rocznicy wydarzeń grudniowych.