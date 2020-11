Bezpłatne porady psychologa z EUH-E

W każdy czwartek do końca grudnia telefonicznych bezpłatnych będzie udzielał dr Ryszard Makarowski, psycholog i wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

W tym trudnym czasie pandemii chcemy wspierać tych, którzy leczą i wspierają osoby chore. W związku z tym, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna serdecznie zaprasza na krótki film pt. „Jak sobie radzić z agresją pacjenta" (patrz obok)

Film zrealizowany został przez pracowników kierunku Psychologia, który już od dwóch lat prowadzony jest na EUH-E. Film wraz z prezentacją adresowany jest szczególnie do pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Od dzisiaj (26 listopada), w każdy czwartek (do końca grudnia, z wyjątkiem 24.12.2020 r.) w godzinach od 16 do 17.30 pod numerem telefonu 608-018-008 nieodpłatnego wsparcia psychologicznego w zakresie radzenia sobie ze stresem pandemii Covid-19 będzie udzielał psycholog, wykładowca Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej dr Ryszard Makarowski, profesor EUH-E. Zapraszamy do kontaktu!