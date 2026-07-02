Bezpłatne szkolenie z programu „Bardzo Młoda Kultura”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na spotkanie informacyjne połączone ze szkoleniem dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie na inicjatywy lokalne realizowane w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2026–2028.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich, którzy planują złożyć wniosek w konkursie i chcą poznać jego zasady oraz uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania projektu. Nabór wniosków trwa do 15 lipca, do godz. 15:00. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 10 000 do 15 000 zł.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca w godz. 11:00–18:00 w siedzibie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Będzie ono okazją do poznania zasad konkursu, warunków udziału oraz procesu składania wniosków. Uczestnicy dowiedzą się również, jak przygotować projekt zgodny z założeniami programu oraz na co zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania inicjatywy.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych realizacją działań z zakresu edukacji i animacji kultury, w szczególności animatorów, edukatorów, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół, bibliotek oraz osób aktywnie działających w lokalnych społecznościach.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. To doskonała okazja, aby rozwiać wątpliwości dotyczące konkursu, skonsultować swoje pomysły oraz lepiej przygotować się do złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu oraz programu Bardzo Młoda Kultura 2026–2028 udziela koordynatorka projektu Katarzyna Olewniczak, tel. 55 611 20 89, e-mail: katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl.