Bezpłatne taxi i pomoc dla seniorów

„ECUS Taxi” - już pod koniec stycznia tego roku ma pomagać dotrzeć osobom niepełnosprawnym oraz seniorom do lekarza czy na zakupy. Przejazd będzie dla nich darmowy. Zamówienie na taką usługę transportową ogłosiło Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Jak czytamy w ogłoszeniu usługa „ESCUS Taxi” ma być „pomocą w dotarciu z mieszkania lub innego wskazanego miejsca do pojazdu, przejazd na wskazanej przez odbiorcę usługi trasie i pomoc w dotarciu z pojazdu do miejsca docelowego”. Z takiego darmowego transportu będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz seniorzy, którzy ukończyli 75 lat.

Elbląskie Centrum Usług Społecznych planuje realizację 120 takich przejazdów w miesiącu, łącznie do 1440 przejazdów w okresie obowiązywania umowy, czyli od 19 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Usługa ma obejmować trzy trasy: zdrowotną (na przykład do centrum rehabilitacji, do szpitala), „ku aktywności” (np. do klubu seniora) i zakupową (do sklepu, czy apteki). „ECUS Taxi” będzie można zamówić od poniedziałku do piątku, od godz. 7 do godz. 19. Firmy mogą składać swoje oferty do 5 stycznia.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat oraz osoby niepełnosprawne będą też mogły uzyskać pomoc przy odśnieżaniu posesji, pracach ogrodniczych (np. koszenie trawnika, przycinanie drzewek) oraz przy porządkowaniu grobów swoich bliskich (od września do końca października). ESCUS poszukuje firm, które realizowałyby takie usługi, mogą one składać swoje oferty także do 5 stycznia.

- Jest to nasze drugie zamówienie na usługę taxi oraz prace porządkowe. Na pierwsze nie wpłynęła niestety żadna oferta – informuje Andrzej Fedak z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.