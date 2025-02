Bezpłatne szczepienia przeciw krztuścowi dla kobiet w ciąży

- W Elblągu i powiecie elbląskim w 2024 roku odnotowano wzrost przypadków krztuśca w porównaniu do lat poprzednich. W zeszłym roku potwierdzono 60 zachorowań, rok wcześniej były to zaledwie 2 przypadki - informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu. Sanepid zachęca m. in. do bezpłatnych szczepień przeciw krztuścowi dla kobiet w ciąży.

Od 15 października 2024 r. kobiety w ciąży mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw krztuścowi w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Głównym celem szczepienia jest ochrona noworodków i niemowląt w pierwszych miesiącach życia przed zachorowaniem i hospitalizacją z powodu krztuśca. Recepta na szczepionkę jest niepotrzebna. Krztusiec jest ostrą chorobą dróg oddechowych, głównie wieku dziecięcego, wywoływaną przez bakterie Bordetella pertussis. Choroba stanowi największe zagrożenie dla populacji najbardziej wrażliwej, czyli niemowląt w pierwszych 6 miesiącach życia, które ze względu na wiek nie mogą być jeszcze w pełni zaszczepione. Minister Zdrowia rozpoczął akcję szczepień dla kobiet w ciąży w związku ze wzrostem zachorowań na krztusiec w Polsce w 2024 roku. W Elblągu i powiecie elbląskim w 2024 roku również odnotowano wzrost przypadków krztuśca, w porównaniu do lat poprzednich. W zeszłym roku potwierdzono 60 zachorowań, rok wcześniej były to zaledwie 2 przypadki. Kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień Szczepienie obejmuje kobiety między 27. a 36. tygodniem ciąży. Będą one mogły się zaszczepić w schemacie jednodawkowym – bez dodatkowych skierowań i zaświadczeń. O kwalifikacji do szczepienia zdecyduje lekarz POZ. Jeśli ciąża będzie zagrożona przedwczesnym porodem, kobieta będzie mogła się zaszczepić już po 20. tygodniu ciąży – o tym zdecyduje lekarz, który prowadzi ciążę. Jak się zaszczepić Jeśli jesteś w ciąży i chcesz się zaszczepić przeciwko krztuścowi: - zgłoś się do swojego lekarza POZ i umów termin wizyty, - przyjdź do POZ na szczepienie w wyznaczonym terminie. Dlaczego warto się zaszczepić? Szczepienie dzieci przeciw krztuścowi jest w Polsce obowiązkowe w ramach Programu Szczepień Ochronnych dopiero od 6 miesiąca życia. Szczepienie kobiet w ciąży chroni niemowlęta przed zachorowaniem na krztusiec od momentu urodzenia. Ma to na celu redukcję ryzyka zachorowań na krztusiec noworodkowy, hospitalizacji i zgonu niemowlęcia z powodu krztuśca. W ramach akcji Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu przekazała do 27 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z Elbląga i powiatu elbląskiego plakaty informujące kobiety ciężarne o możliwości darmowego szczepienia. Więcej informacji na https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-kobieta-w-ciazy-moze-bezplatnie-zaszczepic-sie-przeciw-krztuscowi-w-poz/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu