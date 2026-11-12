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Bliskie strony. Jak literatura pomaga nam odnaleźć własne miejsce

 Bliskie strony. Jak literatura pomaga nam odnaleźć własne miejsce

Czy Elbląg jest miastem warmińskim, żuławskim, a może po prostu miastem Ziem Odzyskanych? Kim są jego mieszkańcy i mieszkanki? Co łączy kolejne pokolenia ludzi, którzy przybywali tu z różnych stron Polski i czy po latach możemy już powiedzieć, że jesteśmy u siebie? Z tych pytań, pozornie prostych, a w rzeczywistości dotykających skomplikowanej historii, pamięci i poczucia przynależności, narodził się projekt „Bliskie strony: ludzie, miejsca, opowieści”, będący kontynuacją zeszłorocznego projektu pt. „Bliskie strony: historie rodzinne, biografie, autobiografie, dzienniki”. Zobacz zdjęcia.

Elbląg zajmuje na mapie regionu miejsce nieoczywiste. Administracyjnie należy do województwa warmińsko-mazurskiego, geograficznie i kulturowo silnie związany jest jednak z Żuławami i Powiślem. Nie zawsze odnajduje się w opowieściach o Warmii i Mazurach, a jego powojenna historia sprawia, że trudno szukać tu jednej, nieprzerwanej tradycji lokalnej. Po 1945 roku miasto stało się domem dla ludzi przybywających z różnych stron kraju. Przywieźli ze sobą własne doświadczenia, wspomnienia, języki, zwyczaje i rodzinne historie. Z tej różnorodności przez kolejne dziesięciolecia budowała się nowa lokalna wspólnota. Dziś jej kolejne pokolenia mogą już zadawać sobie pytanie: na ile przeszłość miejsca, a na ile historie naszych rodzin składają się na to, kim jesteśmy?

Projekt „Bliskie strony” powstał właśnie z potrzeby przyjrzenia się tej wielowarstwowej tożsamości. Jego pomysłodawcami i twórcami są Aleksandra Buła i Dominik Żyłowski z Biblioteki Elbląskiej. Za oprawę graficzną przedsięwzięcia odpowiada Krzysztof Prochera. Zależało nam na stworzeniu przestrzeni do rozmowy o miejscach, pamięci i przynależności – bez narzucania gotowych odpowiedzi i bez ograniczania się do jednej regionalnej perspektywy. Literatura okazała się do tego doskonałym pretekstem. Zapraszani autorzy i autorki niekoniecznie piszą przecież bezpośrednio o Elblągu czy jego mieszkańcach. Ich książki pozwalają jednak przyglądać się doświadczeniom innych społeczności, rozpoznawać w nich własne historie, zadawać pytania o korzenie i szukać podobieństw. Opowieść np. o Kaszubach może stać się punktem wyjścia do refleksji nad tym, co znaczy być Żuławiakiem, a historia Warmii – okazją do zastanowienia się nad własnym miejscem w regionie.

Pierwsza edycja projektu, zrealizowana w ubiegłym roku, koncentrowała się przede wszystkim na literaturze biograficznej, autobiograficznej, dziennikach i historiach rodzinnych. Odbyło się pięć spotkań autorskich: z Moniką Śliwińską, Michałem Witkowskim, Joanną Wilengowską, Stasią Budzisz i Magdaleną Grzebałkowską. Rozmowy dotyczyły pamięci, rodzinnych opowieści, tożsamości i sposobów opisywania przeszłości. Program uzupełniły warsztaty genealogiczne poświęcone poszukiwaniu własnych korzeni, prowadzone przez Pomorskie Towarzystwo Historyczne oraz warsztaty reportażu, podczas których uczestnicy uczyli się zbierać i opracowywać historie rodzinne pod okiem Mikołaja Grynberga. Ważnym elementem przedsięwzięcia było również czytanie performatywne fragmentów książki Joanny Kuciel-Frydryszak „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” w wykonaniu aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

 

W tegorocznej odsłonie cyklu postanowiliśmy jeszcze mocniej przyjrzeć się geografii kulturowej naszego najbliższego otoczenia. Kolejne spotkania układają się w literacką podróż po regionach, z którymi Elbląg jest związany – czasem w sposób oczywisty, czasem mniej dostrzegalny. Rozpoczęliśmy od rozmowy z Łukaszem Garbalem, autorem biografii Melchiora Wańkowicza i jego książki „Na tropach Smętka”, poświęconej przedwojennej Warmii i Mazurom. Następnie we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej wyruszyliśmy w teren, podążając śladami wańkowiczowskiego Smętka. Kolejnym przystankiem były Żuławy i spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim wokół książki „Delta. Przez Żuławy”. Z Markiem Stokowskim i jego „Świętym Leonardem z pól” symbolicznie przenieśliśmy się na Powiśle, by później, za sprawą Łukasza Staniszewskiego i „Pieśni łaciatych krów”, ponownie odwiedzić Warmię. Spotkanie z Filipem Springerem, poświęcone książce „Mein Gott, jak pięknie”, stało się z kolei okazją do zastanowienia się nad tym, co pamięta krajobraz i w jaki sposób zapisują się w nim historia oraz ludzkie doświadczenia.

Przed nami jeszcze dwa wydarzenia, które dopełnią tegoroczny program. 13 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z dr hab. Karoliną Ćwiek-Rogalską wokół książki „Ziemie. Historie odzyskiwania i utraty”. To opowieść szczególnie bliska tematyce naszego projektu, podejmująca zagadnienia powojennych migracji, pamięci i skomplikowanych relacji z miejscem, które dla jednych było utraconym domem, a dla innych stało się nowym początkiem. Z kolei 30 listopada, podczas czytania performatywnego „Nagiego sadu” Wiesława Myśliwskiego przez aktorów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, wrócimy do świata rodzinnych wspomnień i doświadczeń, z których wyrastają nasze indywidualne historie.

„Bliskie strony” nie są więc wyłącznie cyklem spotkań z autorami i autorkami. To próba uruchomienia szerszej rozmowy o miejscu, w którym żyjemy, o jego przeszłości i o tym, jak wpływa ona na naszą teraźniejszość. Pokazujemy, że lokalna tożsamość nie musi być czymś raz na zawsze zdefiniowanym ani opartym na jednej wspólnej historii. Może powstawać z wielu opowieści, także tych przywiezionych przez naszych rodziców i dziadków, z pamięci o miejscach, których już nie ma i z nowych doświadczeń kolejnych pokoleń.

Bo być może odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy stąd, nie kryje się w jednej historii ani w jednej definicji regionu. Być może trzeba jej szukać właśnie w opowieściach – tych zapisanych w książkach, przekazywanych w rodzinach i odkrywanych na nowo podczas spotkań z innymi. Od tego są nasze „Bliskie strony”.

Projekt otrzymały dofinansowanie z programu „Promocja czytelnictwa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


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Bliskie strony. Jak literatura pomaga nam odnaleźć własne miejsce
Bliskie strony. Jak literatura pomaga nam odnaleźć własne miejsce
Bliskie strony. Jak literatura pomaga nam odnaleźć własne miejsce
Bliskie strony. Jak literatura pomaga nam odnaleźć własne miejsce

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