Blisko 400 tys. wniosków o 500 plus

Od lutego rodzice mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. W ramach programu złożono do ZUS już ponad 392 tys. wniosków na ok. 633,7 tys. dzieci.

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmuje obsługę programu „Rodzina 500 plus”. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zwraca uwagę, że od 1 stycznia Zakład przyjmuje wnioski o świadczenie „500 plus” na nowo narodzone dzieci. „Chodzi o rodziców, którym urodziło się dziecko np. w styczniu. Te osoby będą pobierały środki w ramach tzw. starego okresu świadczeniowego, który kończy się wraz z końcem maja” – przypomina. Zaznacza, że gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do końca maja 2022 r. - W tej sytuacji jeśli środki z programu wypłaca już gmina to nie należy składać drugiego wniosku o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r. – dodaje Żebrowski -To bardzo ważna informacja dla rodziców i opiekunów. Widzimy, że w rejestrach ZUS pojawiły się wnioski rodziców, którzy korzystają już z programu i złożyli wniosek na tzw. stary okres świadczeniowy. W takiej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice pobierają już 500 plus z gmin – wyjaśnia Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim. - Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Oznacza to, że osoby, które pobierają już świadczenie i chcą je otrzymywać przez kolejne miesiące powinny złożyć odpowiedni wniosek – mówi rzeczniczka Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana w ustawie dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.

Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego