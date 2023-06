„Bliżej Mieszkańców Nad Jarem”, czyli piknik sąsiedzki

Strefa gier plenerowych i wieloformatowych oraz strefa animacji dla dzieci i całych rodzin - w najbliższy piątek (30.06) zapraszamy na piknik „Bliżej Mieszkańców Nad Jarem”. Zabawa na terenie przy pumptracku przy ul. Kłoczewskiego odbędzie się w godz. 15-19.

To będzie okazja do dobrej zabawy dla dzieci, a także okazja do sąsiedzkiej integracji. Mowa o pikniku „Bliżej Mieszkańców Nad Jarem”, który odbędzie się w najbliższy piątek, 30.06, na terenie przy pumptracku przy ul. Kłoczewskiego. Do wspólnej zabawy zapraszamy w godz. 15-19.

Na wszystkich chętnych będą czekały strefy:

- strefa gier plenerowych i wielkoformatowych (jenga, warcaby, pędzące żółwie, molkky, cornhole, klask, bonk)

- strefa animacji dla dzieci i całych rodzin (zabawy z gigantyczną chustą, tańce, wizyta bohatera z bajki - pozowanie do zdjęć, wspólny taniec, tworzenie kolorowych przypinek, dmuchańce, bańki mydlane)

- nagrody – lody za udział w atrakcjach (ilość ograniczona)

Projekt „Bliżej Mieszkańców Nad Jarem” jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg 2022/2023.