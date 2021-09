Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu ogłasza pierwszy konkurs na bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności w województwie warmińsko-mazurskim. - W konkursie rozdamy 7 grantów w wysokości do 1000 zł każdy. O bony edukacyjne mogą ubiegać się wolontariusze i grupy wolontariuszy, którzy chcą sfinansować swój rozwój uczestnicząc w ciekawych kursach lub innych wydarzeniach edukacyjnych - informuje RCW.

Celem konkursu jest rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań, wniesienie w wolontariat nowej energii do działań pro-społecznych na terenie Warmii i Mazur. Wnioski konkursowe powinny być składane przez aktywnych wolontariuszy zarejestrowanych w Korpusie Solidarności działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski powinny również pobudzać aktywność społeczną mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i rozwijać wolontariat na terenie województwa.

Wolontariat jest ponadczasowy i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym oraz na terenie całego kraju.



Jak wziąć udział w konkursie? Przeczytaj regulamin konkursu. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu. Wypełnij wniosek do 31 listopada 2021 r. Wyślij podpisany wniosek w wersji elektronicznej na adres: wolontariat@centrumelblag.pl lub przynieś do biura RCW.



Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Zw. Jaszczurczego 17, pokój 26. Czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00; tel. 55 235 18 85; e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl