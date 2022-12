"Brak u kobiet zainteresowania sportem" (Głos z przeszłości, odc. 71)

- Istniejące w Elblągu kluby sportowe powinny otoczyć swą opieką młodzież i kobiety, zachęcić do uprawiania sportu, ułatwić treningi - pisała prasa w 1950 r.

Co tym razem w Głosie z przeszłości? Przede wszystkim o braku żeńskich sekcji w lokalnych klubach sportowych. Zapraszamy na podróż w czasie.

Zwiększyć udział kobiet w sporcie elbląskim

"Mimo, że na terenie Elbląga istnieje kilka klubów sportowych, rozwijających ożywioną działalność, żaden z nich nie prowadzi dotychczas sekcji żeńskiej. W wyniku tego, kobiety pozbawione są możliwości uprawiania sportu, a tym samym odpoczynku po pracy, jaki mogą znaleźć na boisku, korcie tenisowym czy w basenie.

Przyczyną tego, jak mówią niektórzy działacze sportowi, jest brak u kobiet zainteresowania sportem. Nie odpowiada to jednak prawdzie. Miotaczka Tomaszewska, utalentowana sprinterka Duńska, mieszkając w Elblągu należą do klubów sportowych w Gdańsku. Świadczy to, że kobiety elbląskie, interesujące się sportem, nie mają pomocy ze strony miejscowych klubów sportowych.

Wkrótce już rozpoczną się masowe biegi narodowe, które mają wykazać tężyznę fizyczną mężczyzn i kobiet. Czas zatem pomyśleć o treningach. Dla ich przeprowadzania mamy bardzo dogodne warunki. Na terenie miasta istnieją bowiem boiska sportowe, hale gimnastyczne, piękny basen i jest bardzo wiele młodzieży, chętnie uprawiającej gry sportowe.

Istniejące w Elblągu kluby sportowe powinny otoczyć swą opieką młodzież i kobiety, zachęcić do uprawiania sportu, ułatwić treningi".

Wiec Związku Bojowników

"W dniu 16 bm. w lokalu przy ul. Gdyńskich Kosynierów odbędzie się o godz. 10 wiec poświęcony Międzynarodowemu Tygodniowi Solidarności Bojowników o Wolność, Pokój i Demokrację. Organizatorem wiecu jest zarząd elbląskiego oddziału Związku Bojowników".

Udana impreza zw. zaw. robotników budowlanych

"W kinie Mars w Elblągu odbył się zamknięty seans filmowy dla członków Związku Zawodowego Robotników Budowlanych, na którym wyświetlona obraz radzieckich produkcji pt. "Szeroka droga". Film został poprzedzony krótką prelekcją na aktualne tematy polityczne".

Zebranie Towarzystwa Wędkarskiego

"W dniu dzisiejszym 15 bm., odbędzie się o godz. 17.30 w lokalu przy ul. Gdyńskich Kosynierów 26 walne zebranie Elbląskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Na porządku dziennym znajduje się m. in. wybór nowych władz towarzystwa".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 103, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.