Budynek tej szkoły wygląda tragicznie (list Czytelnika)

Jestem mieszkańcem ul. Józefa Wybickiego, czyli jednej z ulic na osiedlu Zawada i codziennie po pobudce widzę ten tragiczny wygląd naszej szkoły. Trwa kampania wyborcza do samorządu. Wsłuchując się w słowa kandydatów do Rady Miejskiej i na fotel prezydenta nie usłyszałem słowa o szkolnictwie w naszym mieście, a już trudne przedsięwzięcia takie jak remonty budynków należących do miasta to chyba już temat tabu - pisze nasz Czytelnik.

W tej szkole uczy się ogromna ilość dzieci z naszego osiedla i codziennie zastanawiam się, jak to jest możliwe, że do tej pory nikt nie zainteresował się tak tragicznym stanem technicznym tego budynku. Zawada od kilku lat pięknieje budynki są wyremontowane osiedle staje się czyste bezpieczne i wygląda to naprawdę dobrze, ale niestety takie rodzynki jak Szkoła Podstawowa nr 9 psują wizerunek całego tego miejsca.

Również zależy na mieszkańcom osiedla na informacji, co miasto chce zrobić z chronicznym brakiem miejsc parkingowych, czy są jakieś plany związane z tym tematem. Tu po pracy nie ma gdzie zaparkować. Przykre jest to, że nasze miasto od wielu lat stacza się na margines miast rozwijających się. Mam nadzieję, że nowe władze naszego miasta zauważą, co tak naprawdę jest potrzebne nam mieszkańcom i będą działać w naszym imieniu i realizować nasze potrzeby .

Czytelnik (dane do wiadomości redakcji)