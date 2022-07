Budżet obywatelski na czerwono

113 wniosków, w tym 29 ogólnomiejskich, złożyli mieszkańcy Elbląga do budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Co ciekawe aż 70 z nich zostało zaopiniowanych przez urzędników negatywnie. Wnioskodawcy mają teraz czas do 15 lipca na złożenie odwołań.

Tak dużej liczby negatywnie ocenionych wniosków, oznaczanych przez urzędników na czerwono, w historii budżetu obywatelskiego chyba jeszcze nie było. Wśród projektów ogólnomiejskich na 29 wniosków negatywną opinię otrzymało aż 17. W sumie na 113 wniosków na czerwono „świeci się” aż 70.

Przyczyny braku akceptacji? Albo koszt projektów przekraczały pulę środków przeznaczonych w budżecie obywatelskim, albo dotyczyły terenów nienależących do miasta, albo dany teren ma być przeznaczony do dzierżawy (adnotacja dotycząca budowy wieży widokowej na Górze Chrobrego), albo też władze miasta do podobnego projektu się przymierzają. Czasami też urzędnicy wskazują... zbyt wysokie koszty utrzymania danej inwestycji (np. w sprawie „eleganckich automatycznych szaletów w parkach miejskich”). W przypadkach projektów zgłaszanych przez szkoły czy miejskie instytucje pojawiła się za to adnotacja, że to jest ich zadanie własne, więc nie powinny ubiegać się o pieniądze z budżetu obywatelskiego.

Pozytywnie wśród inicjatyw ogólnomiejskich został za to oceniony pomysł budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 (koszt 1,2 mln zł), których to środków w budżecie miasta - mimo apeli, petycji i inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców - nie chciał wpisać do budżetu ani prezydent Elbląga, ani Rada Miejska. Pozytywną opinię ma również Elbląskie Święto Muzyki, którego organizatorzy w przyszłym roku chcieliby mieć budżet w wysokości 285 tys. złotych. Pozytywną opinię otrzymał też wniosek dotyczący remontu i odnowienia przyczepy do tramwaju Konstal 5N (koszt 300 tys. zł)

Wiele wniosków zgłaszanych przez mieszkańców dotyczy parków: Traugutta, Modrzewie czy Kajki – remontów ścieżek, odnowienia parkowych obiektów. Ciekawostką jest też to, że w okręgu nr 5 akceptacji urzędników nie uzyskał żaden z 4 złożonych przez mieszkańców tzw. małych projektów (do 10 tys. zł).

Każda z osób, której wniosek został zaopiniowany negatywnie, może złożyć odwołanie. - Można je składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl w terminie od 11 do 15 lipca. Od 18 do 22 lipca prezydent ma czas na rozpatrzenie odwołań. Po tym terminie opublikowana zostanie lista zadań zatwierdzonych do głosowania. Głosowanie mieszkańców trwać będzie od 8 sierpnia do 5 września – informują urzędnicy na stronie internetowej elbląskiego budżetu obywatelskiego.

