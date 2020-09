Budżet obywatelski. Znamy listę projektów dopuszczonych do głosowania

Za niespełna miesiąc rozpocznie się głosowanie na wnioski złożone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Pozytywnie zaopiniowanych zostało ich 58, z tego 36 są to zadania inwestycyjne, 12 to małe projekty a 10 inicjatywy ogólnomiejskie.

- Duża część pomysłów, tak jak w latach ubiegłych, dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc chodników, parkingów, poprawy stanu alejek w parkach, czy nowych placów zabaw i poprawy estetyki miasta. W zgłoszonych propozycjach są również innowacyjne pomysły takie jak budowa miasteczka ruchu drogowego. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, projekty dotyczące aktywności fizycznej, projekty muzyczne, czy pierwsze elbląskie regaty modeli żaglówek na rzece Elbląg – informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Lista wniosków, na które mogą głosować mieszkańcy znajdziemy w tym linku.

- Zgodnie z tegorocznym harmonogramem do 18 września trwa tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo do odwołania. Można składać je w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Elblągu bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl od 14 do 18 września br. Od 21 do 25 września prezydent Elbląga ma czas na rozpatrzenie ewentualnych odwołań. Od 12 do 25 października będzie trwało głosowanie mieszkańców – informuje Joanna Urbaniak.

W inicjatywach ogólnomiejskich znalazły się: budowa parkingu na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu (950 tys. zł), budowa Skateparku na ul. Rydla (do 1 mln zł), budowa miasteczka ruchu drogowego w parku im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego (470 tys. zł), naprawa lub częściowa wymiana chodnika, wykonanie zatoczek parkingowych i częściowa naprawa drogi wzdłuż ulicy Ogrodowej (400 tys. zł), modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja (1 mln zł), tabliczki z nazwami drzew w elbląskich parkach (25 tys. zł), zakup przez miasto trzech smoczych łodzi wraz z osprzętem (80 tys. zł), budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Fromborskiej do schroniska dla zwierząt przy ul. Królewieckiej (1 mln zł) oraz odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół Pomnika Odrodzenia (350 tys. zł). Wnioski ogólnomiejskie, które odrzucono to m. in. budowa wiaty widokowej na Gęsiej Górze wraz z monitoringiem, zagospodarowaniem terenów zielonych oraz budową placu zabaw, budowa tężni solankowej w parku Traugutta, czy budowa kompleksu sportów plażowych w parku Kajki.

W okręgu nr 1 możemy głosować m.in. na remont formy przestrzennej autorstwa Zbigniewa Książkiewicza czyli tzw. elbląskiego Batmana czy budowę parkingu miejskiego przy ul. Szarych Szeregów. W okręgu nr 2 na budowę toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Kłoczowskiego czy budowę placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Sarniej. W okręgu nr 3 na remont fontanny w parku przy ul. Nowowiejskiej/Władysława IV, budowę ogródka skalnego przy ul. Gwiezdnej. W okręgu nr 4 na budowę książkomatu przy „Cyberiadzie” na ul. Hetmańskiej czy też ławeczkę literacką inspirowaną twórczością Stanisława Lema przy również przy ul. Hetmańskiej. W okręgu nr 5 na remont nawierzchni alejek w parku im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego czy modernizację parkingu przy ul. Mickiewicza.

Przypomnijmy. W tej edycji budżetu obywatelskiego pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 3,5 mln zł zł, po 500 tysięcy zł na każdy z pięciu okręgów oraz milion zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym z okręgów została wydzielona kwota po 30 tys. zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 tys. zł. Łącznie elblążanie złożyli 114 wniosków, to o 32 wnioski więcej niż w poprzednim roku.