Chcą upiększyć Browarną muralem

- Jako wspólnota mieszkaniowa chcemy ozdobić muralem płot przy naszym bloku. Szukamy artysty, który podjąłby się wyzwania w ramach wolontariatu i promocji własnych umiejętności – w takiej sprawie napisała do nas pani Marta, współorganizatorka inicjatywy.

Pani Marta podkreśla, że wspólnota mieszkaniowa przy Browarnej 34a – bo tam znajduje się rzeczony płot - pokryje koszt farb czy sprayu, ale jeśli znajdzie się zewnętrzny sponsor, to mieszkańcy chętnie przyjmą wsparcie dla swojej inicjatywy. Płot, który chcą upiększyć, ma 50 m szerokości i 2,5 m wysokości. Elblążanka podkreśla, że jego przyozdobienie jest już wstępnie uzgodnione z ROD-em, który płot otacza, ale...

- ... ale, niestety, poszukiwania artystów przez nas nie do końca przynoszą efekty. Jest sporo chętnych do realizacji tego zadania, ale żaden z nich nie zrobi tego sam. Musimy zgrać większą liczbę osób i musimy mieć projekt, który spodoba się mieszkańcom, którzy przecież będą finansować to działanie. Mieliśmy też propozycję od grupy grafficiarzy, którzy chcieli się podjąć całości, jednak nie zrobią projektu i chcieli to zrobić przede wszystkim w formie napisów. Dlatego chcemy nagłośnić nasz pomysł w mediach i znaleźć kontakt z osobami, które chciałyby się włączyć w przygotowanie projektu, a potem w samo jego wykonanie – podkreśla mieszkanka Elbląga. Może uczniowie szkół czy klas plastycznych? - zastanawia się. Dodaje, że mieszkańcy są chętni m.in. na takie projekty, które promują ekologię, ale są otwarci też na inne propozycje.

Chętni do zaangażowania się w inicjatywę proszeni są o kontakt pod adresem e-mail browarna34a@o2.pl.