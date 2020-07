Chcą wspierać elbląskich seniorów

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu rozpoczęło projekt dedykowany seniorom. Teleopieka, poradnictwo, pomoc sąsiedzka oraz integracja międzypokoleniowa to jego główne założenia.

Jak podkreśla Mirosława Marjańska, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, seniorom dedykowanych jest wiele działań tej instytucji.

- Realizujemy gros działań ukierunkowanych na seniorów, szczególnie tych niesamodzielnych, samotnych. Świadczone są usługi opiekuńcze, funkcjonują środowiskowe domy samopomocy oraz dzienne domy pobytu. Jako jeden z pierwszych samorząd elbląski przystąpił do projektu pilotażowego dotyczącego teleopieki i ta forma pomocy seniorom sprawdza się bardzo dobrze - mówi Mirosława Marjańska.

Na początku lipca tego roku MOPS we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rodzinnych rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Nasz senior”. Uczestniczyć w nim ma około 20 elbląskich seniorów. Jego główne założenia to objęcie ich systemem teleopieki, odbudowa sąsiedzkiej wspólnoty, szeroki wachlarz poradnictwa, a także integracja międzypokoleniowa.

- W ramach projektu zakupione zostaną elektroniczne „anioły stróże”, czyli urządzenia do systemu teleopieki. To na przykład zegarek na rękę, który mierzy tętno, alarmuje służby ratunkowe (poprzez połączenie z centrum opieki), gdy senior upadnie czy zemdleje ale także przypomina o przyjmowaniu leków, a nawet mierzy temperaturę. Ma również wbudowany GPS - mówi Mirosława Marjańska.

Jak zaznacza Beata Wachniewska-Mazurek ze Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych, podczas projektu ważna będzie również mobilizacja sąsiadów seniorów.

- Chcemy zacząć odbudowywać sąsiedzką wspólnotę. Nie twierdzimy, że od razu zmienimy cały Elbląg. Jeśli zmienimy komfort życia uczestników projektu, będzie to pierwszy zaczyn. Mam nadzieję, że gdy skończy się nasz pilotażowy projekt, to więzi sąsiedzkie zostaną - mówi Beata Wachniewska-Mazurek.

W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowani seniorzy samotni, którym pomóc nie może rodzina bądź jej nie mają.

- Wartością dodaną w projekcie jest także wymiana pokoleniowa, Młodzież może dać seniorom dużo od siebie i na odwrót. Osoby starsze są aktywne i kreatywne, również chcą się podzielić swoimi doświadczeniami. Chcą czuć się potrzebni. Senior ma dużo do powiedzenia i przekazania – podkreśla Mirosława Marjańska.

W ramach projektu przewidziane są m.in. zajęcia w Klubie seniora, który działa przy MOPS w Elblągu na ul. Winnej.

- Nie określiliśmy jakiego rodzaju będą to zajęcia, o tym seniorzy zdecydują sami. Jeśli będzie to na przykład nauka obsługi komputera, wówczas możemy zajęcia realizować we współpracy ze szkołami. Projekt będzie trwał przez rok, mamy nadzieję, że to początek działań systemowych - mówi Beata Wachniewska-Mazurek.