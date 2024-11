Chcą zmian na Zawodziu, także dla najmłodszych

Jednym z tematów, które podejmie Rada Miejska na nadchodzącej sesji, jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. tzw. "Zielonego zakątka" przy Stawidłowej. Na Zawodziu ma powstać m. in plac zabaw, o co już kiedyś zabiegali mieszkańcy.

O tym projekcie uchwały opowiadała wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska podczas obrad Komisji gospodarki i klimatu.

- Otwieraliśmy ostatnio (...) Zielony Zakątek, gdzie z inicjatywy mieszkańców powstał kawałek przestrzeni rekreacyjnej, kilka ławeczek, drzew i na tym spotkaniu rozmawialiśmy z mieszkańcami o placu zabaw na Zawodziu. Mieszkańcy zgłaszali do Budżetu Obywatelskiego projekty, które ze względu na przepisy techniczne nie mogły zostać dopuszczone do głosowania: ze względu na odległość od drogi, odległość od granicy działki, od fosy – mówiła. Podkreśliła, że nad wodą jest zaprojektowana droga publiczna, ale nie musi przebiegać we wcześniej planowanym kształcie. - Ona od ulicy Warszawskiej może się gdzieś skończyć, a fragment, w którym zamkniemy tę drogę w kierunku ulicy Grochowskiej, możemy przeznaczyć na teren zielony i urządzić tam w przyszłości właśnie plac zabaw. Tylko żeby to zrobić, uzyskać pozwolenie na budowę, najpierw musi zostać zmienione prawo miejscowe – podkreśliła.

- Myślę, że Zawodzie będzie jedną z dzielnic Elbląga, które będą się bardzo rozwijać, mamy tutaj nowe inwestycje mieszkaniowe, jest oczywiście projekt Fabryka, więc wydaje mi się, że dodanie terenów zielonych, szeroko pojętej infrastruktury, to jest dobry kierunek – komentował przewodniczący komisji, Tomasz Budziński. Radni podczas obrad projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie, wszyscy byli "za".

Przypomnijmy. Zielony Zakątek to efekt międzynarodowego projektu CO GREEN, który od trzech lat realizuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Po stronie ECUS leżało m. in. zaangażowanie mieszkańców i różnych instytucji w przygotowanie tego miejsca. Działania realizowano m. in. w drugiej połowie września, pisaliśmy o tym tutaj.

Dążenia mieszkańców zmierzające do rozwijania Zawodzia, także w kwestii miejsc rekreacji i zabawy dla dzieci, podejmowane były już dużo wcześniej. Powstało m. in. związane z rozwojem dzielnicy partnerstwo "Zawodzie nie zawodzi" (które zapraszało np. do wspólnego sprzątania miejskiej fosy), organizowane były konferencje dotyczące rozwoju tej dzielnicy.

- Podczas ostatniej debaty z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie poruszono temat braku miejsca zabaw dla dzieci – pisaliśmy w 2022 roku o piśmie radnych po takim właśnie spotkaniu. - Mieszkańcy wyrazili zainteresowanie wystąpienia z wnioskiem w Budżecie Obywatelskim o budowę placu zabaw na terenie tej dzielnicy. Jednocześnie proszą o wskazanie możliwej lokalizacji tego projektu – pisali wówczas Monika Dwojakowska, Adam Matwiejczuk i Marek Osik.