Chcesz wjechać do lasu? Patrz na tablice

Na początku tego roku przy wjazdach na drogi leśne zostały postawione nowe tablice informacyjne – informuje Nadleśnictwo Elbląg.

- Przypominamy, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o lasach, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach – informuje Nadleśnictwo Elbląg.

Dlatego nadleśnictwo porządkując sytuację, postawiło tablice informujące kierowców, z których dróg mogą korzystać. Dodatkowo na niektórych najintensywniej użytkowanych drogach, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu, postawione zostały tablice z takim zakazem.

- Dzięki nowym tablicom każdy, kto będzie chciał skorzystać z drogi leśnej, bez problemu oceni czy może na nią wjechać. Większość wewnętrznych dróg leśnych z różnych powodów między innymi dlatego, że nie spełniają wymagań stawianych drogom publicznym (kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego), objęte są zakazem wjazdu. Należy zapamiętać, że kiedy zamierzamy wjechać do lasu zgodnie z przepisami, musimy kierować się zasadą, że możemy to zrobić tylko wtedy, gdy jest ona oznaczona drogowskazem to umożliwiającym. W innych przypadkach wjazd jest zakazany – dodaje Nadleśnictwo Elbląg.

(fot. Jan Piotrowski, Nadleśnictwo Elbląg)

Leśnicy apelują do wszystkich korzystających z lasu o niezastawianie wjazdów na drogi leśne, które służą nie tylko do poruszania się pojazdów zwianych z pracami wykonywanymi w lesie, ale służą także służbom ratunkowym takim jak: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, straż graniczna, a nawet morska służba poszukiwania i ratownictwa.

- Zapraszamy do korzystania z ponad 20 miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Elbląg, przy których często znajdują się oprócz wiat i ławeczek także szlaki turystyczne, wieże widokowe, pomniki przyrody, ścieżki edukacyjne i inne atrakcje turystyczne. Można je znaleźć na mapach w aplikacjach mobilnych: „mBDL”, w której dostępne są mapy Lasów Państwowych w całej Polsce oraz w aplikacji „Kraina Buka” – stworzonej dzięki współpracy Nadleśnictwa Elbląg i Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, w której znaleźć można atrakcje turystyczne w okolicy Elbląga i Wysoczyzny Elbląskiej – dodaje Nadleśnictwo Elbląg.