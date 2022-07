Cięcia dla bezpieczeństwa

- Skrócono nadmiernie rozrośnięte gałęzie w obrębie koron oraz usunięto gałęzie obumarłe, suche i nadłamane. Usunięto również jemiołę, która porastała wiele koron drzew - poinformował nas Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga w odpowiedzi na pytania o przyczyny głębokiego cięcia drzew przy elbląskich szkołach.

Od kwietnia próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego niektóre drzewa w Elblągu zostały bardzo brutalnie przycięte. O drzewach pisaliśmy tutaj i tutaj i tutaj też. Kwestię wierzby przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji udało nam się wyjaśnić w poprzednim odcinku naszej "telenoweli". Pozostały drzewa przy szkołach...

Wystąpiliśmy do ratusza z pytaniami o cięcia drzew przy Szkole Podstawowej nr 1, II Liceum Ogólnokształcącym oraz przy Zespole Szkół Gospodarczych. Tak jak podejrzewaliśmy, drzewa zostały przycięte ze względów bezpieczeństwa. Tylko dlaczego cięcia były aż tak głębokie?

- Cięcia dokonano ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz osób przebywających na terenach szkół. Skrócono nadmiernie rozrośnięte gałęzie w obrębie koron oraz usunięto gałęzie obumarłe, suche i nadłamane. Usunięto również jemiołę, która porastała wiele koron drzew - poinformował nas Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

W tym miejscu przypominamy nasz fotoreportaż z maja, na którym utrwaliliśmy, jak ta przycinka wyglądała. Podobnie jak część naszych czytelników mieliśmy wątpliwości co do samego sposobu wykonania cięcia. Janusz Nowak twierdzi: - Cięcia zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Drzewa zostały przycięte przez wynajęte firmy, posiadające wiedzę w zakresie pielęgnacji drzew.

Decyzję o przycięciu podjęli dyrektorzy poszczególnych szkół... - ...na wnioski kierowników gospodarczych w porozumieniu z przedstawicielami służb bezpieczeństwa i higieny pracy działających w placówkach. Wymienione we wniosku o udzielenie informacji publicznej szkoły posiadają teren w trwałym zarządzie i mają obowiązek zapewnienia przede wszystkim bezpieczeństwa dzieciom oraz innym osobom przebywającym na terenie placówki. Z tego też względu kierownik jednostki oświatowej zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu dbałość o cały przynależny do szkoły teren - wyjaśnia wiceprezydent.