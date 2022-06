Konkretne pytania i niekonkretne odpowiedzi (opinia)

Wracamy do tematu dużej przycinki niektórych drzew w Elblągu. Doczekaliśmy się odpowiedzi z ratusza w formie... linku do stron Urzędu Miasta i prezentacji na temat właściwego przycinania drzew. Konkretów nadal brak.

Przypomnijmy: 4 kwietnia wysłaliśmy do ratusza pytania dotyczące drastycznych przycięć drzew w Elblągu. Do maila dołączyliśmy zdjęcia i... czekaliśmy. 4 maja opublikowaliśmy pierwszy tekst na ten temat. I nadal czekaliśmy na odpowiedzi na nasze pytania... 15 czerwca opublikowaliśmy kolejny tekst ze zdjęciami drzew po kilku tygodniach od cięć.

W komentarzach rozgorzała burza, w których część czytelników przekonywała, że cięcia zostały wykonane prawidłowo i drzewa „odbiją“. Druga grupa miała zdanie przeciwne. A ratusz milczał. W redakcji czekaliśmy na maila, w którym ktoś podpisany z imienia i nazwiska wyjaśni nam, dlaczego cięcia musiały być tak głębokie.

We wtorek doczekaliśmy się odpowiedzi. Merytoryczna dotyczyła wierzby płaczącej przy ul. Karowej. - W odpowiedzi na pytanie dotyczące przycinania wierzby płaczącej znajdującej się na parkingu przy ul. Karowej 1 przy siedzibie MOSiR informujemy, że zgodnie z art. 87a ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z dnia 16.04.2004) dopuszcza się usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, jeżeli ma to na celu utrzymanie uformowanego kształtu tej korony. Wierzba płacząca charakteryzuje się bardzo dużymi przyrostami rocznymi. W celu poprawy estetyki została uformowana w formie „grzybka”, w ten sposób jest pielęgnowana od wielu lat. Przycinanie wierzby w ten sposób nie ma na celu wyrządzenia szkody, a wręcz przeciwnie – celem jest dbanie o to drzewo. Ponadto MOSiR jako administrator terenu ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i mieniu, a drzewo to znajduje się na środku parkingu, z którego korzysta wiele osób - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Wierzba przy ul. Karowej od lewej: fot. z 2021 r., marca 2022 r., czerwca 2022 r. (fot. nadesłana, Anna Dembińska)

Obok przedstawiamy zestawienie trzech zdjęć: jak drzewo wyglądało w ubiegłym roku, jak wyglądało po przycince i jak wyglądało w połowie czerwca tego roku. Wnioski pozostawiamy Państwu.

W odpowiedzi na pytania dotyczące drzew przy szkołach dostaliśmy do urzędników... link do tekstu na stronach Urzędu Miejskiego o spotkaniu dyrektorów elbląskich szkół z urzędnikami. W tym tekście jest też link do prezentacji na temat przycinania drzew oraz link do strony wyjaśniającej „Jak przycinać drzewa?“ Taką samą prezentację otrzymali dyrektorzy elbląskich szkół na wczorajszym (21 czerwca) spotkaniu podsumowującym rok szkolny 2021/22.

Szukamy więc odpowiedzi w prezentacji. Z dwóch pierwszych slajdów możemy się dowiedzieć, dlaczego drzewa są potrzebne w mieście. Na trzecim slajdzie jest zdanie o rozwoju drzewa. Na czwartym - jest infografika o zaburzeniach bilansu. I tak dalej. Kto chce, może zapoznać się z prezentacją tutaj. Na siedemnastu slajdach odpowiedzi na pytanie, dlaczego zostały przycięte drzewa przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Daszyńskiego, przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Królewieckiej czy Zespole Szkół Gospodarczych nie znaleźliśmy.

W mailu skierowanym do naszej redakcji otrzymaliśmy jeszcze pięć stron linków do stron Urzędu Miejskiego, na których zapisane są proekologiczne działania miasta. Nadal cierpliwie czekamy na odpowiedź: kto i dlaczego podjął decyzję o takim, a nie innym przycięciu drzew przy elbląskich szkołach. Do tematu wrócimy.