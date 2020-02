Co dalej z COP-em

Centrum Organizacji Pozarządowych, które istniało w Elblągu od ponad 17 lat, zawiesiło swoją działalność. 1 stycznia wygasła umowa z miastem na jego prowadzenie przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. A nowego konkursu ratusz jeszcze nie ogłosił...

Zadaniem Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu było świadczenie bezpłatnych usług na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Elbląga i powiatu elbląskiego. Do końca 2019 roku centrum prowadziło Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którego misją jest m. in. dbanie o rozwój, integrację i promocję lokalnych organizacji non-profit.

- W ramach COP-u organizowaliśmy szkolenia, wspieraliśmy doradczo organizacje non-profit, udostępnialiśmy organizacjom pozarządowym salę na spotkania i organizowaliśmy działania integrujące trzeci sektor – wymienia Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP. - Bez współfinansowania ze strony miasta nie jesteśmy w stanie zapewnić organizacjom takiego wsparcia – dodaje. Jednocześnie wskazuje, że od wygaśnięcia dotychczasowej umowy na prowadzenie COP-u nie ogłoszono konkursu, który miałby wyłonić kontynuatora projektu.

Warto zaznaczyć, że uchwała Rady Miejskiej z 28 listopada 2019 r. dotycząca współpracy między Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi w roku 2020 zakłada dalsze funkcjonowanie COP-u. Dokument wskazuje, że na działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, a także na prowadzenie i obsługę Centrum Organizacji Pozarządowych przewidziano 40 tys. zł. Według ustawy do zadań realizowanych przez COP w tym roku miało należeć m. in. przeprowadzenie 8 szkoleń dla 60 organizacji pozarządowych, a także realizacja 120 godzin doradztwa indywidualnego, w tym specjalistycznego, dla elbląskich organizacji i grup nieformalnych.

Dotychczasowa działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu miała szeroki zakres. Tylko w minionym roku centrum prowadziło szkolenia o różnej tematyce, dotyczące np. komunikacji w oparciu o porozumienie bez przemocy, myślenia wizualnego czy aspektów księgowych działalności organizacji non-profit. Oprócz tego centrum prowadziło działalność informacyjną i koordynującą inicjatywy związane z trzecim sektorem. Organizacja była zaangażowana m. in. w przygotowanie Forum Inicjatyw Pozarządowych, którego 20. edycja odbyła się w zeszłym roku.

- Trudno sobie wyobrazić, żeby Centrum Organizacji Pozarządowych w ogóle nie działało – mówi Teresa Bocheńska z Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych. - Wypełnia ono wiele zadań, które są niezbędne w działalności pozarządowej. COP był przewidziany w tegorocznym programie współpracy i nie wiemy, dlaczego do tej pory nie został ogłoszony konkurs na jego prowadzenie. Pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych powiadomił nas, że pieniądze na ten cel nie zostały zabrane z budżetu. Stwierdził też, że w związku z tą sprawą ma się odbyć spotkanie kierownictwa urzędu, na którym mają zapaść jakieś decyzje. Codziennie oczekujemy na informacje i mamy nadzieję, że w tej sprawie mamy do czynienia tylko z opóźnieniem. To byłby wielki wstyd, gdyby Centrum Organizacji Pozarządowych nie funkcjonowało w takim dużym mieście jak nasze – dodaje.

W sprawie Centrum Organizacji Pozarządowych skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta, jednak odpowiedzi na nasze pytania poznamy prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu - po spotkaniu, które ma się odbyć w ratuszu na temat dalszego funkcjonowania COP-u.

Do sprawy powrócimy.