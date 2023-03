Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i Nadleśnictwo Elbląg we współpracy ze Stowarzyszeniem Drapolicz i Zarządem Zieleni Miejskiej w Elblągu, zapraszają na wydarzenie pn. „Co w lesie huczy”. Spotykamy się w piątek (10 marca) na godz. 17.30 w elbląskiej Bażantarni. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Zapraszamy!

„Co w lesie huczy” to wydarzenie edukacyjne poświęcone sowom, ale także wyjątkowa okazja do spotkania z dziką przyrodą i poszerzenia wiedzy o tych wyjątkowych ptakach. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w nocy w lesie czasem słychać tajemnicze odgłosy? Kto i dlaczego je wydaje? Czy te odgłosy zapowiadają coś złego? Czy sowy to najmądrzejsze z leśnych stworzeń? Na te i wiele więcej pytań postara się odpowiedzieć ornitolog ze Stowarzyszenia Drapolicz.

W ramach wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na 2-3 godzinny spacer po lesie połączonym z nawoływaniem i nasłuchiwaniem sów. Spotkanie zostanie zakończone ogniskiem (zachęcamy do zabrania ze sobą prowiantu).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Chętnych prosimy o wiadomość

e-mail na adres: pkwe@warmia.mazury.pl Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce zbiórki podamy w e-mailu zwrotnym potwierdzającym udział. Uczestnikiem Wydarzenia może zostać każdy, niezależnie od poziomu wiedzy na temat ptaków i przyrody. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa pod opieką rodziców bądź opiekunów.

Uczestników prosimy o zaopatrzenie się w odpowiedni strój, odblaski oraz (koniecznie!) latarki. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu wydarzenia, który jest dostępny na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.