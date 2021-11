Cyberoszuści. Jak się przed nimi uchronić?

Dlaczego warto chronić swoje dane? Dlaczego warto być ostrożnym, jeżeli chodzi o wszelkiego typu inwestycje walutowe? Dlaczego warto być sceptycznym, jeżeli ktoś prosi nas o zainstalowanie w telefonie kolejnej aplikacji? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć na podstawie zdarzeń przyjętych od mieszkańców tylko w ciągu jednej doby.

Pewien mieszkaniec powiatu zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, ponieważ nieznany sprawca posłużył się jego danymi osobowymi i zawarł kilka bądź nawet kilkanaście umów kredytowych w różnych bankach. Mężczyzna zorientował się w sytuacji, gdy banki zaczęły do niego przesyłać informację o zaciągniętych zobowiązaniach.

Inny mężczyzna stracił 27 tysięcy złotych. Kwota ta została wypłacona z jego konta. Wcześniej kontaktował się z nim sprawca, który namówił go na inwestycję w kryptowaluty i wyłudził od niego kody szybkiej płatności blik oraz dostęp do jego konta bankowego.

W ostatnim przypadku ofiarą był również mężczyzna. Odebrał on telefon od osoby podającej się za pracownika działu bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Powiadomiono go, że ktoś generuje smsy z kodem do przeprowadzenia płatności ze środków znajdujących się na jego koncie. Aby temu zapobiec, polecił mu zainstalowanie w telefonie aplikacji. Mężczyzna uwierzył rozmówcy i tak też zrobił. Dał tym samym sprawcy dostęp do swojego urządzenia, przez które logował się w banku. Jak nietrudno się domyślić, sprawca z tego skorzystał.

Pamiętaj:

Chroń swoje dane, w tym również numery telefonów – nawet nie zorientujesz się, że zamiast SMS-a od krewnych czy znajomych, do których masz zaufanie, dostaniesz wiadomość od cyberoszustów (np. z prośbą o podanie kodu BLIK czy zlecenie przelewu) i stracisz swoje pieniądze.

Nie instaluj dodatkowych programów na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości elektronicznej. “Czerwona lampka” powinna zapalić się zwłaszcza wtedy, gdy osoba podająca się za pracownika banku wymaga wypłat pieniędzy lub zainstalowania oprogramowania czy aplikacji do zdalnej obsługi telefonu komórkowego czy pulpitu komputera. W takiej sytuacji rozłącz się i najlepiej z innego aparatu telefonicznego zadzwoń do biura obsługi klienta banku.

Nie udostępniaj telefonicznie nikomu swoich danych do logowania w internetowym systemie bankowości elektronicznej, nawet pracownikom banku.

Nie autoryzuj przelewów, których sam nie wykonujesz. Nie podawaj żadnych kodów autoryzacyjnych w przypadku, kiedy ktoś do Ciebie dzwoni (niezależnie z jakiego numeru).

Nie otwieraj przesłanych linków nie znając ich nadawcy ani zawartości.