Czas na wakacje

14 tysięcy uczniów elbląskich szkół odebrało świadectwa i rozpoczęło najlepszy okres w życiu dzieci i młodzieży - wakacje. Miejskie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/22 odbyły się w Szkole Podstawowej nr 21, gdzie oddano do użytku sportową halę.

- Patrick Suskind mawiał: >>Zawsze celu prosto w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami<<.. Miał rację, bo przecież w życiu liczą się przede wszystkim cele i marzenia. Nawet jeśli nie wszystkie z nich jesteśmy w stanie zrealizować. Dziś to właśnie nam się udało, dziś to właśnie dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 21. Radość to wielka, bo to stanęła tak długo przez nas oczekiwana nowoczesna hala sportowa - mówiła Joanna Celińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu.

- Kilka lat temu miałem zaszczyt być tutaj. Mówiliśmy wtedy, że potrzebne jest boisko. I od tego zaczęliśmy - od boiska. Podjęliśmy działania, żeby zrobić nie tylko boiska, ale i halę sportową, która będzie służyć młodzieży. I tak się stało w przypadku Szkół Podstawowych nr 18 i 21 - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Inwestycja przy Szkole Podstawowej nr 21 kosztowała 4,1 mln zł, z czego 775 tys. to koszt budowy boiska, a 3,3 mln zł - hali nad boiskiem. Sfinansowano ją ze środków własnych Elbląga. Wykonawcą była firma Interhall, która wygrała przetarg również na budowę hali w SP 18.

Uroczystość byłą też okazją do pochwalenia się szkoły osiągnięciami. SP 21 trafiła do „złotej dziesiątki“ szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim.

- Mijający rok szkolny stawia przed nami nowe wyzwania, nierzadko trudne. Szkoła znalazła się w „złotej dziesiątce“ szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Nie byłoby tego sukcesu bez wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Chciałabym, za to wszystko podziękować i życzyć udanego wakacyjnego wypoczynku - mówiła Joanna Celińska.

- To jest zasługa nauczycieli, dyrektorów, rodziców, że jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie. W „złotej dziesiątce“ znalazły się cztery szkoły z naszego miasta. To świadczy, że mamy bardzo dobrą oświatę. Jestem z tego dumny i gratuluję dyrektorom, nauczycielom i rodzicom tego, ze taki stan osiągnęliśmy - dodał prezydent Wróblewski.