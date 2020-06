Czy "Gruba Kaśka" zostanie Drzewem Roku?

„Gruba Kaśka” to unikatowa w swoim gatunku sosna rosnąca w w Kraskowie (gm. Młynary). Atrakcja turystyczna z naszego regionu bierze udział w corocznym konkursie na Drzewo Roku.

„Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi. Uczestnictwo w konkursie to także szansa na wypromowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania czy regionu.” - możemy przeczytać na stronie konkursu „Drzewo Roku” organizowanego przez klub Gaja.

W tej edycji Drzewem Roku może zostać „Gruba Kaśka” z Kraskowa w gminie Młynary. To ok. trzystuletnia sosna pospolita o wysokości ok 40 metrów, obwód: 426 cm. „Jest bardzo znana i lubiana przez mieszkańców i turystów. Corocznie odbywa się do niej bieg rekreacyjno – edukacyjny i marsz nordic – walking, które gromadzą miłośników sportu i przyrody” - tak „Grubą Kaśkę” opisano na stronie konkursu.

Głosowanie na Drzewo Roku potrwa do końca czerwca. Zwycięzca konkursu będzie jak co roku reprezentował Polskę w konkursie europejskim Tree od the Year.

Głosować można tutaj.