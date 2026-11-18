Czy jesteśmy dorosłymi, do których dzieci przyjdą po pomoc?

Konferencja „Dzieci są najważniejsze” organizowana przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych odbyła się 18 listopada w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Zobacz zdjęcia z wydarzenia, podczas którego m. in. podpisywano manifest kampanii „Dzieciństwo mocy bez przemocy”.

Problem przemocy dotykającej dzieci i młodzieży, hejt, zagrożenia w sieci i dużo więcej zagadnień poruszanych było podczas środowego spotkania. Zagrożeń i problemów dotykających najmłodszych i nieco starszych nie brakuje i powinni mieć oni wsparcie w dorosłych.

- Zależy nam na tym, by przez całe nasze spotkanie towarzyszyło państwu bardzo ważne pytanie: czy jesteśmy tymi dorosłymi, do których dzieci przyjdą, żeby z nimi porozmawiać, żeby powiedzieć o swoich problemach? – wprowadzała w tematykę konferencji Joanna Kostańczuk z ECUS.

Jak podkreśliła, Elbląg dołączył do kampanii „Dzieciństwo mocy bez przemocy” organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

- Chcielibyśmy dzisiaj wspólnie z państwem podpisać jej manifest, który łączy ludzi, którzy wierzą, że dzieci powinny dorastać w atmosferze szacunku, bliskości, bezpieczeństwa, bez przemocy – podkreśliła.

- Dzieciństwo nie powinno kojarzyć się z krzykiem, lękiem ani bólem. Tymczasem większość dzieci w Polsce doświadcza przemocy. Nie tylko za zamkniętymi drzwiami domu – także w szkole, w relacjach rówieśniczych i w przestrzeni publicznej. Wciąż zdarza się, że dzieci nie są słyszane, a ich granice nie są respektowane. Przemoc bywa bagatelizowana lub nazywana wychowaniem, choć zawsze wyrządza krzywdę - tak brzmi fragment manifestu.

Fot. Anna Dembińska

Podpisali go dziś w Elblągu samorządowcy, przedstawiciele służb i wielu instytucji. Zaproszono do tego każdego uczestnika wydarzenia.

Podczas spotkania głos zabrał Wojciech Kardyś, autor książki „Homo digitalis. Jak internet pożera nasze życie?" Jego wystąpienie dotyczyło funkcjonowania rodziny w erze cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci. Wcześniej Kardyś był entuzjastą mediów społecznościowych, od czasów pandemii zaczął dostrzegać ich mroczną stronę i, jak przyznał podczas wystąpienia, obecna sytuacja nie napawa optymizmem.

- Pochłaniamy tyle informacji w ciągu jednego dnia, ile statystycznie pochłaniał przez całe swoje życie średniowieczny chłop czy szlachcic. Mamy prawo być przebodźcowani - mówił prelegent. Najmocniejsze oddziaływanie mediów społecznościowych dotyczy oczywiście dzieci i młodzieży. – Każdy portal społecznościowy według europejskiego prawa jest dostępny od 13 roku życia – zaznaczył. – Kto najczęściej i najdłużej korzysta z TikToka w Polsce? Osoby w w wieku 7-14 lat... Spędzają tam ok. 48 godzin w miesiącu – wyliczał Kardyś. – Jakim cudem jest to możliwe? Bo nie mamy żadnych prawnych obostrzeń, nie możemy nic zrobić – przyznał.

- Bardzo cieszymy się, że możemy dzisiaj tutaj państwa gościć. Ponad 30 proc. dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony dorosłych, ponad 80 proc. ze strony rówieśników. Dziękuję, że państwo tu jesteście, bo tylko razem możemy sprawić, że damy dzieciom moc, by czuły się bezpiecznie i żeby wiedziały, do kogo się zgłosić po pomoc - mówiła Beata Kulesza, dyrektor ECUS.

Dodajmy, że 19 listopada o godz. 17 budynek CSE Światowid zostanie podświetlony na czerwono w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. O godz. 18 w Światowidzie odbędzie się premiera tematycznego spektaklu „Sekret” w ramach policyjnego programu „Przyszłość a Ty”, wstęp wolny.