"Czy tego remontu nie będzie?"

- Remont miał zakończyć się w tym roku, tak było napisane w informacji wywieszonej na drzwiach biblioteki i w Internecie, a niestety prawda jest taka, że mieszkam na tym osiedlu i ewidentnie nic się w tej bibliotece nie dzieje - pisze Czytelniczka w liście do naszej redakcji. Chodzi o remont filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej, która mieści się przy ul. Ogólnej. O wyjaśnienie poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu.

1378 mieszkańców Elbląga zagłosowało na projekt modernizacji filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej (przy ul. Ogólnej) w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 450 tys. zł.

- Z tego projektu wynikało, że będzie to piękna nowa biblioteka z dużą ilością nowoczesnych sprzętów, nowymi komputerami, drukarką, nowymi krzesłami i stołami, podjazdem dla niepełnosprawnych i starszych osób i tak dalej. Remont miał zakończyć się w tym roku, tak było napisane w informacji wywieszonej na drzwiach biblioteki i w internecie, a niestety prawda jest taka, że mieszkam na tym osiedlu i ewidentnie nic się w tej bibliotece nie dzieje. Sąsiedzi mówią, że może wcale nie otworzą tej biblioteki, bo w urzędzie miasta nie ma pieniędzy a urzędnicy uważają, że nikt nie czyta książek, a to nieprawda – pisze w liście do naszej redakcji Czytelniczka.

Jak informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga, umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej została podpisana już 25 lutego 2020 roku i uzyskano pozwolenie na budowę.

- 10 lipca br. ukazało się pierwsze ogłoszenie o zamówieniu, a 27 lipca dokonano otwarcia ofert. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, której cena znacząco przekraczała kwotę zamawiającego, postępowanie zostało unieważnione - informuje rzeczniczka.

Urząd Miejski w Elblągu rozpoczął więc wówczas kolejną procedurę przetargową.

- Zakres zadania został ograniczony w celu dostosowania wartości zamówienia do tegorocznych możliwości budżetowych miasta. 9 września br. dokonano otwarcia ofert. W drugim postępowaniu wpłynęły trzy oferty. Wybrana została firma BUD-MAR Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Soboń z Elbląga, która zaoferowała wykonanie robót budowlanych za kwotę 420.600,20 zł brutto. Planowany termin podpisania umowy to 26 listopada 2020 r., z uwagi na konieczność przesunięcia dodatkowych środków na ten cel w budżecie miasta (obecnie kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 391.000 zł). Planowany termin wykonania robót to trzy miesiące od podpisania umowy – informuje Joanna Urbaniak.

Jak zaznacza rzeczniczka, w związku z „koniecznością dostosowania remontu do możliwości budżetowych miasta” podzielono go na dwa etapy. W realizowanym obecnie pierwszym etapie planowane jest wykonanie robót budowlanych.

- Są to przebudowa i aranżacja wnętrz, w tym: rozbiórka wybranych ścian działowych, demontaż krat zewnętrznych, budowa nowych ścianek działowych, częściowa wymiana okien i stolarki drzwiowej, montaż siłowników sterowanych elektrycznie, częściowe usunięcie warstw posadzki pod konstrukcję podestu, usunięcie tynków z wybranych ścian działowych, oczyszczenie i wyeksponowanie cegły, naprawa i malowanie istniejących tynków, budowa podestu, przebudowa sanitariatów i aneksu kuchennego – wymienia Joanna Urbaniak.

W pierwszym etapie remontu wykonane zostaną też instalacje: sanitarna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna. W budynku zainstalowane zostaną alarm, sieć LAN i monitoring. - Wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki będzie podstawą do planowania drugiego etapu, który obejmować będzie dostawę i montaż wyposażenia bibliotecznego, w tym między innymi: szaf, regałów, biurek, stolików, siedzisk, a także nowych zestawów komputerowych oraz pozostałego sprzętu biurowego – informuje Joanna Urbaniak.