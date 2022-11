- Ostatnio byłam świadkiem zjawiska, jakim jest jazda i parkowanie na chodniku wokół katedry. Podczas spaceru około godziny 17 musiałam wielokrotnie ustępować miejsca nadjeżdżającym w celu zaparkowania samochodom - napisała do nas Czytelniczka. Czy wokół katedry można parkować?

- Na parkingach na ul. Rycerskiej było o tej porze bardzo dużo miejsc wolnych - podkreśla nasza Czytelniczka. - Zgłosiłam to do straży miejskiej, ale nie wiem, czy patrol przyjechał. Oprócz tego, że wygląda to tragicznie, bo samochody są zaparkowane pod murami zabytku, to jest to po prostu niebezpieczne: samochody wyjeżdżające zza rogu, których raczej nikt się tego nie spodziewa, a na pewno biegające dzieci - twierdzi mieszkanka Elbląga.

Fot. TB

W pobliżu katedry są oczywiście wydzielone miejsca parkingowe. Zwróciliśmy się do elbląskiej straży miejskiej z pytaniami, jak wygląda kwestia parkowania wokół kościoła, czy podejmowane są tam interwencje w związku z parkowaniem etc. Jak informuje Iwona Łojewska, inspektor ds. wykroczeń, "interwencje związane z jazdą pojazdów wzdłuż po chodniku wykraczają poza ustawowe kompetencje działania w zakresie ruchu drogowego straży".

- Plac katedralny przeznaczony do ruchu jest częścią niepubliczną i nie mają tam zastosowania przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Straż Miejska nie ma podstaw do podejmowania interwencji w stosunku do kierujących parkujących wokół katedry - podkreśla Iwona Łojewska.

Wokół katedry można więc parkować. Zapraszamy do dyskusji: jak oceniają mieszkańcy możliwości poruszania się pojazdami i parkowania aut w rejonie elbląskiej starówki Czytelnicy portElu?