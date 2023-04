- Jestem mieszkanką ul. Władysława IV. W okolicy znajduje się park, gdzie od wielu lat stoi nieczynna fontanna, która kiedyś była fajną atrakcją tego parku. Dlaczego władze naszego miasta jej nie wyremontują? - zastanawia się nasza Czytelniczka.

Fot. Anna Dembińska

Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym Urzędu Miejskiego w Elblągu, na chwilę obecną nie są przewidywane środki na remont tej fontanny. Urzędnicy przypominają m. in., że pomysł jej renowacji był zgłaszany w ramach Budżetu Obywatelskiego, ale nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Pytania w sprawie fontanny, o której napisała nasza Czytelniczka, skierowaliśmy do Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu. Pytamy o to, czy dotychczas były jakieś plany renowacji tego obiektu, jakie są szanse i możliwości, by przywrócić funkcjonowanie fontanny i jakie koszty by się z tym wiązały, a także o to, jakie są plany zagospodarowania okolicznego terenu przez ZZM? Odpowiedzi udzieliła nam Ewa Karpiuk, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

- W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w okręgu 3 zostało zgłoszone i poddane pod głosowanie zadanie "Remont fontanny w parku przy ul. Nowowiejskiej/Władysława IV, ale nie zyskało wystarczającej liczby głosów i nie zostało zrealizowane – podkreśla. Jak mogłyby wyglądać koszty renowacji fontanny?

- Koszt realizacji ww. zadania w 2020 r. oszacowano na 470 tys. zł. Dla porównania, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 jest obecnie realizowane zadanie "Utworzenie fontanny w parku Kajki i instalacja monitoringu, którego całkowity koszt wykonania w 2022 r. wyceniono na 456 tys. zł. - wskazuje Ewa Karpiuk. - ZZM w Elblągu nie posiada planów dalszego zagospodarowania terenu zieleni w okolicy fontanny (przy ul. Władysława IV – red.) – dodaje dyrektor ZZM.