Czytelniczka: "Nie mogę dostać się na staż"

- Bezskutecznie poszukuje pracy, stażu... Na własną rękę znalazłam pracodawcę, który zdecydował się złożyć na mnie wniosek stażowy, niestety został odrzucony – napisała do nas nasza Czytelniczka. Wskazuje, że według jej informacji za taki stan rzeczy odpowiada kierownictwo urzędu, które w kwestii stażów miałoby nakładać "ogromne restrykcje". Co na to Powiatowy Urząd Pracy?

- Dowiedziałam się, że dyrekcja, w dodatku w tak ciężkim czasie pandemii, nałożyła ogromne restrykcje jeśli chodzi o osoby po trzydziestym roku życia i że dostanie takiego stażu graniczy z cudem – pisze samotna matka z Elbląga. - Nie jestem jedyną osobą, która chce pracować, a nie może – komentuje. W sprawie skontaktowaliśmy się Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu. - Zarzut wskazany w e-mailu, dotyczący trudności w kierowaniu osób powyżej 30 roku życia na staż ze względu na ogromne restrykcje, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości – pisze Wioletta Piotrowska z Działu Programów Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej urzędu. - Nabór wniosków na organizację stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został ogłoszony 11 lutego 2021 r. W ramach powyższego projektu zaplanowane są staże dla 303 osób. Nabór wniosków trwa do wyczerpania limitu środków. Zgodnie z powyższym projektem na staż mogą zostać skierowane osoby w wieku 30 lat i więcej ze szczególnym uwzględnieniem: osób starszych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych czy osób o niskich kwalifikacjach, co nie znaczy, iż tylko takie osoby są kierowane na staż. Według Wioletty Piotrowskiej, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, staż to "nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą”. Jakie zasady obowiązują w związku z odbywaniem stażów? Przedstawicielka urzędu podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego, „bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych”. - W przypadkach, gdy bezrobotny posiada już doświadczenie w danym zawodzie, zachęcamy do skorzystania z formy wsparcia w postaci prac interwencyjnych. Jak przedstawia się kwestia wniosków stażowych, o których pisze nasza Czytelniczka? - Odnosząc się do wniosków składanych przez organizatorów stażu ze wskazaniem kandydata do odbycia stażu, wnioski rozpatrywane są negatywnie, gdy kandydat nie spełnia warunków wskazanych ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego – pisze Wioletta Piotrowska.

